Çoklu tarifeye geri dönüş

KKTC’ye Başbakan olarak görevlendirilen Ünal Üstel, çoklu tarife uygulamasını hayata geçirmek için Bakanlar Kurulu’ndan karar aldıklarını açıkladı.

Çoklu tarife, ilk olarak CTP - TDP - HP - DP Dörtlü Koalisyon Hükümeti döneminde yürürlüğe girmiş, ancak Faiz Sucuoğlu Başbakanlığı'ndaki UBP - YDP - DP Hükümeti tarafından Şubat 2022'de yürürlükten kaldırılmıştı.

Ünal Üstel, “Çoklu tarife uygulaması ile birlikte halkımızın kendi tüketimini kendi kontrol edebilmesi ve kullanımlarını belirli saatler içerisinde yapması halinde fatura miktarlarını düşürmesi mümkün olacaktır” dedi.

Üstel, çoklu tarifenin nasıl kullanılabileceği ve hangi saatlerde hangi fiyatlardan tarifelendirileceği ile ilgili detaylı açıklamanın KIB-TEK tarafından yapılacağını söyledi.

“İhale, en kısa sürede sonuçlanacak”

Öte yandan Başbakanlıktan yapılan açıklamada, Ünal Üstel’in “vicdana sığmadığı” gerekçesiyle iptal ettiği KIB-TEK’e akaryakıt teminine ilişkin ihalenin en kısa sürede sonlanacağı da ifade edildi:

“Bu arada pazarlık usulü eksiltme yöntemi ile yapılan ancak itirazlar sonucu tamamlanamayan ihalenin de yapılan itirazlar değerlendirildikten sonra en kısa sürede sonuçlanacağının kamuoyu tarafından bilinmesini istiyorum.”

“13 Dolar’a alım yapılması kararı…”

Açıklamada ayrıca, Bakanlar Kurulu’nun, “elden teklif yapılması” suretiyle 24 bin metrik ton yakıtın Platts + 13 ABD Doları karşılığında Teknecik teslim fiyatı ile alımın yapılması kararının alındığı ifade edildi.