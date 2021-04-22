Düğünler 27 Mayıs'tan itibaren yapılabilecek, paket servisler Pazar günü de açık

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi yeni kararlar aldı. Alınan kararlara göre kısmi açılma süreci devam edecek. Bu haftaki kararların birçoğu önümüzdeki hafta da geçerliliğini koruyacak.

Üst Komite’ye göre; vaka sayılarına göre aksi bir karar üretilmemesi halinde hazırlanacak olan taahhütnamede belirtilen kurallar çerçevesinde açık alanda yapılacak nişan, nikah, düğün, sünnet törenleri 27 Mayıs 2021 tarihinden itibaren yapılabilecek.

Komite ayrıca, açık alanlarda yapılması planlanan eylem, miting ve törenlerin azami 50 kişi ile gerçekleştirilebileceği kararını üretti.

İşte kararlar:

45/2018 Bulaşıcı Hastalıklar Yasası Kapsamında Toplanan Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi Tarafından Alınan Kararlar Doğrultusunda Sağlık Bakanlığı Aşağıda Belirtilen Ek Tedbir Kararlarının Uygulanmasına Karar Vermiştir.

Pazartesi-Cumartesi saat:21.00 ile 05.00 saatleri arasında ve Cumartesi saat:21:00 ile Pazartesi 05:00 saatleri arasında temel ihtiyaçların karşılanması haricinde sokağa çıkma yasağı devam etmektedir.

Pazartesi-Cumartesi günleri;

Marketler 07:00-20:00 saatleri arasında açık olacaktır.

Perakende ve mağazacılık hizmetleri ve kapalı olarak belirtilmeyen tüm hizmetler/sektörler 10:00-20:00 saatleri arasında; restoranlar, kafe, pastane ve meyhaneler ise 10:00-20:30 saatleri arasında hizmet vereceklerdir.

Pazar günleri:

-Eczaneler, fırınlar, benzin istasyonları ve tarım, hayvancılık ve bunlara bağlı sanayi işletmeleri haricinde tüm işletme ve faaliyetler kapalı olacaktır.

-Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından mevcut tedbirlere ek olarak alınan yeni kararlar aşağıdaki gibidir;

- Pazar günleri restoran, kafe, pastane ve meyhanelerin yalnızca paket servisleri açık olacaktır.

-Güney Kıbrıs’tan mal almak amacıyla Kuzey Kıbrıs’a geçmesi gereken Güney Kıbrıs plakalı tır şoförlerinin yanlarında biri olmaksızın, son 72 saat içerisinde yaptırmış oldukları PCR test sonucu ile günübirlik geçiş yapmaları uygun görülmektedir.

-Açık ve kapalı alanlarda doğum günü, nişan, parti, piknik v.b. etkinlikler kesinlikle yapılmayacaktır. Ev içinde yapılacak olan her türlü sosyalleşme faaliyetleri ise azami olarak 10 kişi ile sınırlandırılacaktır. Aksinin tespit edilmesi durumunda gerekli yasal işlemler başlatılacaktır.

-Temassız, bireysel ve açık alanlarda yapılan spor faaliyetlerinin, antrenmanlarının ve seyircisiz müsabakalarının (atletizm, binicilik, okçuluk, tenis, golf, triatlon, bisiklet, açık alan yüzme, yelken, herkes için spor etkinlikleri (bocce ve oriantrik), atıcılık, avcılık (sportif etkinlikler), hava sporları, motor ve araba yarışları) yapılması uygun görülmüştür.

-Kapalı spor salonları (fitness, bireysel) hazırlanan taahhütnamede belirtilen koşullar çerçevesinde faaliyetlerini sürdürebileceklerdir. Spor salonlarında görev yapan kişiler yedi günde bir PCR testlerini yineleyeceklerdir. Bu salonlar saat 06.00’dan itibaren hizmet vermeye başlayabilecektir. Dans okulları, müzik ve buna benzer okul ve kurs etkinlikleri yapılmayacaktır.

-Charter seferler ile bileklik uygulamasına tabii tutulmak koşuluyla 3 gecelik kapalı otel turizmi yapacak ve hazırlanan taahhütnameleri imzalayacak olan oteller, ne konaklamak amacıyla ne de otel içerisinde bulunan restoran,cafe v.b. alanları kullandırmak amacıyla dışardan müşteri kesinlikle kabul etmeyecektir. -Charter seferler ile KKTC vatandaşlarının gelmesi yasaktır. Bu kapsamda 15.04.2021 tarihinden itibaren kapalı otel turizm için haftada azami 4 uçuş düzenlenmesi uygun görülmüştür. Otel çalışanları her yedi günde bir PCR testlerini yineleyeceklerdir. Tedarikçiler ise otel içerisinde bulunan kişiler ile hiçbir şekilde temas etmeden malzeme temini yapacaklarıdır .

21.04.2021 tarihinde yapılan haftalık Covid 19 verileri aşağıdaki tabloda verilmiştir.

KARŞILAŞTIRMA TABLOSU

Kapalı Olan Yerler;

-Sinema salonları, nişan-düğün salonları, doğum günü, mevlitler, casinolar, bar, taverna, nargile kafe ve salonları, her türlü oyun salonları, kapalı çocuk oyun alanları,internet kafeler, masaj salonları, spa, açık büfe hizmet veren lokantalar,gece kulüpleri, club, hamam, saunalar.

Açık Olan Yerler;

Tüm kurum ve kuruluşlar pandemi kuralları çerçevesinde normal çalışma düzenine geri döneceklerdir.

Kapalı olarak belirtilmeyen tüm işletme ve faaliyetler aşağıda belirtilen koşullar dahilinde açık olabileceklerdir.

Giyim sektöründe ürün denemeleri yapılmayacaktır.

Tedarik zinciri sipariş alma, raf tanzim ve teşhir olmak üzere yapılmaktadır. Tüm işlemlerin 08:00-20:00 saatleri arasında yapılmasına karar verilmiştir.

Açık olan işletmelerde müşteri ve çalışan toplamı azami 5 m2’de 1 kişi olacak şekilde düzenleme yapılacaktır. Sosyal mesafenin korunabilmesi amacıyla bu işletmeler m2 alanlarını ve çalışan da dahil olmak üzere bir anda işletme içerisinde toplam kaç kişi olabileceği ile ilgili işletme girişlerine levha konularak denetimlerin daha aktif yapılması sağlanacaktır.

PCR testleri ile ilgili olarak; aşağıda alınan kararlarda belirtilmeyen tüm kurum/kuruluş ve sektörlerin taranması Sağlık Bakanlığı tarafından random gerçekleştirilecektir.

Açık olan sektörler, bağlı olduğu birlikler ve İlçe Emniyet Kurulları tarafından denetlenecektir.

İşletmeler, düzenlenecek olan taahhüt forumlarını imzalayacak ve belirtilen kurallara uyulmadığı halinde ilgili kurum hakkında yasal işlem başlatılacaktır.

Alınan Kararlar;