Üst Komite Lefkoşa ve Girne’de 10 Şubat’a kadar kapanma önerdi

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi, Bakanlar Kurulu’na Lefkoşa ve Girne’de 10 Şubat’a kadar “tam kapanma” önerisi yaptı, ayrıca, tüm okulların “online eğitime” geçmesini önerdi.

Üst Komite, 10 Şubat’a kadar Girne ve Lefkoşa’da tam gün sokağa çıkma yasağı ile birlikte, diğer ilçelerde de sokağa çıkma yasağının saat 20:00’de başlamasını önerdi.

Bakanlar Kurulu’nun bilgisine getirilen kararlar henüz açıklanmadı. Yerel bulaştaki artış nedeniyle Girne ve Lefkoşa’ya diğer ilçelerden giriş-çıkışların durdurulması da istendi.

Kararlara gerekçe olarak ayrıca temaslıların kendilerini gizlemeleri ve temaslı takibinin etkin yapılamaması gösterildi.

Temaslı takibindeki sıkıntı nedeniyle hastaların hastaneye geç ulaştığı belirtilirken, “hastalıkların ağırlaşması, hastanede yatış ve yoğun bakım ihtiyacının artması, buna bağlı olarak yatak, hemşire ve doktor sayısının yetersiz kalması” kapanma gerekçeleri olarak sıralandı.

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi, 16 Ocak’ta alınan ve uygulanmayan kararlarının da genç ölümler ve artan vaka sayısı ile endişeleri haklı çıkardığını anımsattı.

Komite güneye gecişlerle ilgili karantina uygulamasının devamı, yine, toplu etkinlik sınırlamalarının da sürdürülmesi yönünde kararlar aldı.