Üst Komite kararları: 8 Aralık-23 Aralık arası karantinasız giriş yok

Sağlık Bakanlığı bünyesinde çalışan Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi, 8 Aralık-23 Aralık arasındaki dönem için düzenlenecek charter seferlerde, özel uçaklarda, tarifeli seferlerde ve gemi yolu ile ülkemize giriş yapmak amacıyla 3 gün ve daha kısa süreli karantinasız giriş uygulamasını iptal etti.

Söz konusu tarihler arasında ülkemize karantinasız girişler durduruldu.

Komite ayrıca 11 Aralık 2020 tarihinde yeniden toplanarak kısıtlamalar ve yılbaşı dönemi öncesi düzenlenecek uçuşlar ile ilgili değerlendirme yapacağını açıkladı.

Komite aldığı yeni kararla; yılbaşı akşamı ile ilgili yapılacak kutlamalarda yapılacak etkinliklerin kişi sayısını sınırlandırdı.

Alınan kararlar şöyle:

Yılbaşı akşamı ile ilgili yapılacak kutlamalarda yapılacak etkinliklerin kişi sayısı sınırlandırılmıştır. Şöyle ki;

300 m2 ve üzeri 100 kişi

100-300 m2 alanların maksimum 50 kişi

50-100 m2 alanların maksimum 30 kişi olacak şekilde düzenleme yapılması gerekmektedir.

2. Hava ve gemi yolu ile ülkemize gelmek amacıyla bilet kesecek kişilerin ilgili şirketler tarafından HES kodlarının kontrol edilerek geliş biletlerinin kesilmesi gerekmektedir. HES kodunda temaslı ve/veya Covid-19 pozitif olduğu belirlenen kişilere bilet kesilmemesi gerekmektedir. Ülkeye girişte yapılan 2. PCR sonucu Covid pozitif çıkan kişilerin HES kodunda Covid pozitif olduğu ve/veya temaslı olduğu saptanan kişilere bilet kesen şirketlere Bulaşıcı Hastalıklar Yasası Kapsamında cezai işlem uygulanacaktır.

3. 08.12.2020 saat 00:01 ile 23.12.2020 saat 23:59 tarihleri arasında ülkemize düzenlenecek charter seferlerde, özel uçaklarda, tarifeli seferlerde ve gemi yolu ile ülkemize giriş yapmak amacıyla 3 gün ve daha kısa süreli karantinasız giriş uygulaması iptal edilmiştir. Söz konusu tarihler arasında ülkemize karantinasız girişler durdurulmuştur.

4. Karantina, test ücretleri ve hastane masraflarının ödenmesi konusunda yetkili Maliye Bakanlığı’dır.

5. Komitemiz 11 Aralık 2020 tarihinde yeniden toplanarak kısıtlamalar ve yılbaşı dönemi öncesi düzenlenecek uçuşlar ile ilgili değerlendirme yapacaktır.