Ürkütücü rakamlar

Ayşe GÜLER

Artan suç oranlarına paralel, Ağır Ceza Mahkemeleri’nin yükü de her geçen yıl yükseliyor.

Resmi verilere göre; son 3 yılda 2 bin 615 dava, Ağır Ceza Mahkemeleri’nin gündemine geldi.

Davalar arasında ilk sırada ‘uyuşturucu’ ve ‘resmi evrak sahteleme, sahte resmi belge düzenleme’ suçları yer aldı.

2020’den 2022’ye kadar 55 kamu görevlisi, ‘Kamu görevlisi tarafından sirkat, rüşvet almak, görevi veya mevkii kötüye kullanmak, zimmetine para veya mal geçirmek’ suçlamasıyla Ağır Ceza’da yargılandı.

Uyuşturucu suçu önce düştü, sonra arttı

Faaliyet raporuna göre; hemen her suçta artış yaşandı.

Örneğin; 2020’de Ağır Ceza Mahkemelerinin gündemine ‘Uyuşturucu madde ithali, alma, verme, satma, tasarrufu, hintkeneviri soyuna ait bitki yetiştirme’ suçundan 322 dava gelirken, bu sayı 2021’de 314’e gerildi, 2022’de yeniden 323’e yükseldi.

Geçtiğimiz yıl Ağır Ceza Mahkemeleri’nin gündemine 966 davanın geldiği kayıt altına alındı.

‘Resmi evrak sahteleme’de 2 katı aşkın yükseliş

Özellikle ‘resmi evrak sahteleme’ suçunda 2022’de 2020’ye kıyasla iki katından fazla artış yaşandı.

2020’de “Resmi evrak sahteleme, sahte resmi belge düzenleme, başkasının kimliğine bürünme, sahte çek düzenleme, sahte banknot tedavüle sürme, tasarrufu, sahtekârlıkla mal, para veya kayıt temini, sahte beyanla belge icrasını temin” suçlamasıyla 55 kişi Ağır Ceza Mahkemeleri’nde yargılanırken bu rakam 2021’de 69’a, 2022’de 113’e tırmandı.

‘Devleti zarara sokmak’ da artıyor

Resmi veriler, ‘devleti gelirden mahrum etmek, zarara sokmak, zilliyetinde kanunsuz mal bulundurmak, yasa dışı yollardan mal ithali, gümrüksüz mal ithali’ suçlarındaki artışı da ortaya koydu.

2021’de 5 kişi bu suçlamayla Ağır Ceza gündemine gelirken, bu rakam geçtiğimiz yıl 10’a yükseldi.

27 kişiye ‘adam kaçırma’ davası…

Faaliyet raporuna göre; geçtiğimiz yıl ‘Adam kaçırma, yasal vasiden kaçırma, rızası hilafına alıkoyma’ suçundan 27 kişi Ağır Ceza Mahkemeleri’nde yargılandı.

Bu sayı 2020’de 13, 2021’de ise 20’idi.

7 kişiye ‘taammüden adam öldürme’ davası

2022 yılında 7 kişi ‘taammüden adam öldürme’ suçlamasıyla Ağır Ceza Mahkemeleri’nde yargılandı.

“Adam öldürme, taammüden adam öldürmeye teşebbüs, adam öldürmeye teşebbüs, adam öldürmek için gizli ittifak” suçlamasıyla ise 14 kişi yargı huzurundaydı.

Tedbirsiz ve dikkatsizlik

Faaliyet raporunda ‘tedbirsiz ve dikkatsiz bir fiil neticesi ölüme sebep olma’ suçunda son 3 yılda 2 katı artış yaşandığı görüldü.

Örneğin, 2020’de bu suçlamayla 15 kişi Ağır Ceza Mahkemeleri’nde yargılanırken, bu sayı 2021’de 20, 2022’de ise 33’e çıktı.

Cinsel tecavüz, istismar, fuhuş…

Ağır ceza mahkemelerinin gündemine gelen ‘cinsel tecavüz, ırza geçme, tabiat kurallarına aykırı cinsi münasebet, çocuğun cinsel istismarı, cinsel saldırı amaçlı alıkoyma,16 yaşından küçük çocuğa cinsel taciz, fuhuşa teşvik’ dava sayıları da yükseldi.

2022’de 63 kişi bu suçlamasıyla Ağır Ceza Mahkemeleri’nde yargılandı. Söz konusu dava sayısı 2021’de 36, 2020’de ise 38’di.