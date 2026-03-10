“Üretim ve küçük işletmeleri destekleyici politikalar hayata geçirilmeli”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli ve beraberindeki heyet, İskele’de Kapalı Pazar Yeri’ni ve bölge esnafını ziyaret etti. Ziyarette İncirli’ye Milletvekilleri Biray Hamzaoğulları ve Fide Kürşat ile İskele İlçesi Örgüt Başkanı Hüseyin Öztörel eşlik etti. Program kapsamında İskele Kapalı Pazar Yeri’ni ziyaret eden heyet, ardından bölge esnafını gezerek yurttaşlarla bir araya geldi.

İskele Kapalı Pazar Yeri’nde tezgahları dolaşan CTP Genel Başkanı İncirli, hem esnafın hem de vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılandı. Pazarcılarla görüşen Sıla Usar İncirli, esnafın yaşadığı sorunları ve talepleri dinleyerek ekonomik koşulların üretim ve satış üzerindeki etkilerine ilişkin bilgi aldı. Pazar alışverişi için alanda bulunan vatandaşlarla da sohbet eden İncirli, hayat pahalılığı ve artan yaşam maliyetlerinin günlük yaşam üzerindeki etkilerine ilişkin sohbet etme fırsatı buldu.

Ardından İskele bölgesindeki esnafı da ziyaret eden İncirli, esnafın yaşadığı ekonomik sıkıntıları dinledi. Sıla Usar İncirli, özellikle artan maliyetler, alım gücündeki düşüş ve küçük işletmelerin karşı karşıya kaldığı zorluklara ilişkin değerlendirmelerde bulunarak üretimin ve küçük işletmelerin ayakta kalabilmesi için destekleyici politikaların hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı.