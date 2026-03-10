“Tüzük değişikliği, 5 yıl hüküm giyen UBP’li için yapıldı”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Devrim Barçın, Meclis Genel Kurulu’nda “UBP’nin Yüz Kızartıcı Şoför Okulu ve Sürücü Eğitmeni Politikaları” konulu güncel konuşma gerçekleştirdi.

Barçın konuşmasına, ülkenin içinde bulunduğu koşullara dikkat çekerek başladı. “Bölgemiz ve ülkemiz yangın yeri. Fakat diğer taraftan da UBP-DP-YDP Hükümeti’nin ülkeye kazandırdığı yolsuzluk, usulsüzlük ve hukuksuzluk had safhada devam ediyor. Yolsuzluklar gün yüzünü çıkıyor, yargı önüne gidiyor. Yargılamalar başladı, soruşturmalar sürüyor.” ifadelerini kullandı.

Konuşmasında hükümetin şoför okulları ve sürücü eğitmenlerine ilişkin tüzükte yaptığı değişikliğe değinen Barçın, Başbakan Ünal Üstel’i de eleştirdi.

Barçın, “Her kim ki suç işlemişse yargılanacak ve cezasını çekecek diyen hükümetin başındaki Başbakan Ünal Üstel, İlgili Esas ve Kıssaları Düzenlemeler Tüzüğü’nde bir değişikliği yaptı. Bu değişiklik, yolsuzluk ve çeteleşmenin önünü açan UBP hükümetinin, bu yolsuzluğu yapanlara nasıl yol verdiğini ispatlamak adına çok önemlidir.” dedi.

Barçın, söz konusu düzenlemeyle tüzüğe yeni bir madde eklendiğini belirterek, bu maddeyi şu sözlerle aktardı:

“Bu tüzüğe, ‘Ancak dilekçe sahibi adam öldürme suçu, uyuşturucuyla ilgili tüm suçlar ve Ceza Yasası’nın Cinsel Nitelikli Suçlar başlığı altında sayılan suçlar hariç tüm yüz kızartıcı suçlardan mahkum olmasını takriben 3 yıl süre geçmesi ve bu süre içerisinde bu suçlardan herhangi birini işlememiş olması halinde başvurusu kabul edilir, tekrardan şoför okulu çalıştırabilir ve sürücü eğitmeni olabilir’ maddesi eklendi.”

Barçın, söz konusu düzenlemenin neden yapıldığını araştırdıklarını ifade ederek, “Tespitimize göre, Başbakan Ünal Üstel’in çok sevgili kardeşi, UBP’nin Girne eski İlçe Başkanı Serdar Özbekoğlu, bu kısasta biridir” ifadelerini kullandı.

Serdar Özbekoğlu’nun geçmişte aldığı mahkumiyete de dikkat çeken Barçın, şöyle devam etti:

“S.Ö., Sahte Evrak Düzenleme, Tedavüle Sürme ve Sahtekarlıkla Mal Temin Etmek suçlarından Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde 5 yıl mahkumiyet almıştı. Bu kişinin eğitmenlik ruhsatı tüzüğün öngördüğü şekilde iptal edilmişti. Fakat evrak sahtelemeden dolayı 5 yıl hüküm giyen Serdar Özbekoğlu’nun, tüzüğe ‘ancak’ maddesi eklenerek tekrardan sürüş eğitmeni olmasının yolu açıldı.”

Barçın, “Bu hükümet, ilgili tüzüğe ancak maddesi ekleyerek sahte eğitime katıldı diye imza verenlere tekrardan af çıkarır gibi eğitmenlik yapabilme yetkisi vermiş oldu” diye konuştu.