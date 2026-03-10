Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, Meclis’te yaptığı konuşmada sağlık yatırımlarına ilişkin CTP Milletvekili Filiz Besim’in eleştirilere yanıt verdi. Dinçyürek, ülkede aynı anda dört büyük hastanenin yapımının sürdüğünü belirterek, bunun “şov” ya da “reklam” olarak nitelendirilemeyeceğini savundu.

“Hezeyanlarla muhalefet yapılamaz” diyen Dinçyürek, “4 büyük hastane aynı anda yapılıyor. 3’ü bu sene bitecek. Bunun neresi şov, neresi reklam?” ifadelerini kullandı.

Dinçyürek, Lefkoşa’da yapımı süren yeni hastanenin de 2027 yılının sonunda tamamlanacağını belirterek, “2027’nin sonunda Lefkoşa yeni hastane bitmiş olacak. Bu mu reklam? Bu gerçek” dedi.

Sağlık alanındaki yatırımların ihtiyaç doğrultusunda hayata geçirildiğini söyleyen Dinçyürek, “Bu ihtiyacı doğru görerek yapılmayanları bir bir hayata geçiriyoruz” şeklinde konuştu.

“7 dakikada bir randevu sistemi düzgün bir muayeneye izin vermez”