Kıbrıs Film Günleri Uluslararası Festivali, “Hayat” Ana Temasıyla gerçekleşecek

Limasol’daki Rialto Tiyatrosu ve Lefkoşa’daki Zena Palace Sineması’nda yapılacak Kıbrıs’ın en büyük sinema organizasyonu ile salonlar bir kez daha ışık, sesler ve hikayelerle dolacak. 24. Uluslararası Kıbrıs Film Günleri Festivali, izleyicileri görüntünün deneyime, hikaye anlatımının ise varoluş eylemine dönüştüğü dokuz güne davet ediyor.



24’ncü Festival belirsizlik ve dönüşümle dolu bir dönemde sinema, hafıza, diyalog ve direnç için bir buluşma noktası haline geliyor

Bu yılki festival, "Hayat" ana teması altında film gösterimlerinin ötesine geçerek dünyaya karşı bir duruş sergiliyor. Belirsizlik ve dönüşümle dolu bir dönemde sinema, hafıza, diyalog ve direnç için bir buluşma noktası haline geliyor. Her film, her gösterim ve her tartışma, kırılgan ama kalıcı insan deneyiminin hikaye anlatımının kalbinde yer aldığını hatırlatıyor.



Sanatsal Yönetmenleri Argyro Nicolaou ve Petros Charalambous

24. edisyonun sanatsal yönetimi, film yapımcısı ve akademisyen Argyro Nicolaou ve film yapımcısı ve yapımcı Petros Charalambous tarafından üstleniliyor. İki küratör, Kıbrıs ve yurtdışından ilk gösterimleri sunarak, keşif ve yerleşik sesleri dengeleyen bir program oluşturuyor. Odak noktaları, risk alan, günümüzle etkileşim kuran ve hem son derece kişisel hem de son derece kolektif hikayeler anlatan filmler olacak. Amaçları, izleyicilerin sadece izlemekle kalmayıp aktif olarak katıldığı canlı bir festival ve bir alan yaratmaktır.



Çok katmanlı bir sinematik deneyim

Festival, yarışma bölümlerini, paralel etkinlikleri ve endüstri girişimlerini bir araya getiren çok katmanlı bir sinematik deneyim olarak ortaya çıkıyor.

Uluslararası Yarışma Bölümü: Dünyanın dört bir yanından çağdaş sinema seslerini sergileyen bu bölüm, zamanlarının sorunlarıyla yüzleşen, direniş, kayıp, azim ve umut öykülerini anlatan ve izleyicilerle anlamlı bir diyalog kurmayı amaçlayan filmleri içeriyor.

Kıbrıs Yarışma Bölümü: Yerel sinemanın nabzı. Kıbrıslı yaratıcılar, çağdaş Kıbrıs sinemasının gelişen kimliğini destekleyen, tanıyan ve tanıtan bir platformda çalışmalarını sunuyor.

Viewfinder: Bu bölüm, geçen yıl uluslararası festival ortamında öne çıkan, ortaya çıkan akımları ve özgün sesleri yansıtan filmleri sunuyor. Kıbrıslı izleyicilere, umut vadeden yeni film yapımcılarıyla tanışma ve filmleri çağdaş sinema diyaloğunu şekillendirmeye devam eden yerleşik yönetmenlerin çalışmalarını takip etme fırsatı sunuyor.

Paralel Gösterimler ve Atölyeler: Festivalin kapsamını genişleten bu etkinlikler, sinema deneyimine derinlik ve yoğunluk katan, düşünme ve keşif anları sunuyor.

Kıbrıs Çocuk ve Gençler Film Günleri: Genç nesiller ile sinema dili arasındaki ilişkiyi besleyen, hayal gücünü, eleştirel düşünmeyi ve yaratıcı katılımı teşvik eden özel bir program.

Dot.on.the.Map Endüstri Günleri: Film yapımcıları, prodüktörler ve sektör profesyonelleri için profesyonel bir buluşma noktası. Bilgi alışverişi, ağ oluşturma ve yeni ortak yapımların ve uluslararası işbirliklerinin geliştirilmesi için bir platform görevi görür.

Kapanış Töreni sırasında verilecek ödüller: En İyi Film Ödülü,Özel Jüri Ödülü,En İyi Yönetmen Ödülü, En İyi Görüntü Yönetmeni Ödülü, En İyi Kıbrıs Filmi Ödülü, En İyi Kıbrıs Yönetmeni Ödülü, Kıbrıs Filminde En İyi Performans Ödülü ve Seyirci Ödülü

Seyirci Ödülü, her gösterimden sonra izleyicilerin anlık değerlendirmelerine dayanarak, sinema deneyiminin halkla buluşmasıyla tamamlandığını vurguluyor.

Festival, Kültür Bakan Yardımcılığı Çağdaş Kültür Dairesi ve Rialto Tiyatrosu tarafından düzenlenmektedir.