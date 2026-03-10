Gökyüzündeki ışık parlamaları ne?

Kıbrıs’ın çeşitli bölgelerinden özellikle gece saatlerinde görülen ışık parlamaları, son günlerde vatandaşlar arasında endişe ve merak yaratıyor. Sosyal medyada sıkça paylaşılan görüntüler hakkında çeşitli iddialar ve senaryolar ortaya atılırken, Kıbrıs Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı’ndan yetkili bir askeri kaynak konuya açıklık getirdi.

Cyprus Times’in haberine göre; “yetkili kaynak”, söz konusu ışık parlamalarının çoğunlukla Kıbrıs hava sahasından değil, bölgedeki diğer ülkelerin hava sahasında gerçekleşen olaylardan kaynaklandığını belirtti. Kaynağa göre, Orta Doğu’daki gerilim nedeniyle bazı durumlarda füzelerin hava savunma sistemleri tarafından engellenmesi sırasında oluşan parlamalar Kıbrıs’tan da görülebiliyor.

Cyprus Times’in haberine göre askeri kaynak, bölgede olası tehditlere karşı yüksek hazırlık

durumunda olunduğunu vurgulayarak, “Kıbrıs’a doğru gelen şüpheli bir uçan cismin elektronik sistemlerle erken tespit edilmesi için tüm imkanlar seferber edilmiş durumda. Potansiyel bir tehdit söz konusu olduğunda ilgili tüm birimler hızla bilgilendiriliyor ve yaklaşık 15 dakika içinde cismin niteliği tespit edilebiliyor” dedi.

Aynı kaynak, şu ana kadar Kıbrıs için herhangi bir tehdit tespit edilmediğini ve gerekli değerlendirmelerin ardından alarm durumunun kaldırıldığını ifade etti.

Yetkiliye göre, Ürdün, İsrail veya Lübnan hava sahasında ya da Türkiye yönünde gerçekleşen bazı hava savunma müdahaleleri sırasında oluşan ışık parlamaları, mesafe çok uzak olsa bile geceleri Kıbrıs’tan görülebiliyor. Kaynak, “Uçan cisimlerin kendisi genellikle görünmez; ancak hava savunma sistemleriyle yapılan önleme sırasında oluşan ışık parlamaları gökyüzünde fark edilebilir” değerlendirmesinde bulundu.

Benzer şekilde zaman zaman doğal olayların da yanlış anlaşılabildiğini belirten kaynak, örneğin yakın zamanda Fransa semalarında görülen bir meteorun uzun süre gökyüzünde ilerledikten sonra kaybolduğunu ve bu durumun da bazı bölgelerde endişeye yol açtığını hatırlattı.

Kıbrıs Savunma Bakanlığı ise hükümetin, yanlış bilgilendirme ve paniğin önüne geçmek amacıyla başından itibaren resmi bilgilendirme kanallarını devreye soktuğunu ve gelişmeler hakkında düzenli açıklamalar yaptığını bildirdi.