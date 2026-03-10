Baf Havalimanı’ndaki bazı uçuşlar iptal edildi

Orta Doğu’daki gelişmelerin havacılık sektörüne yansıması sürerken, Kıbrıs’ın güneyindeki Baf Havalimanı’nda da bazı uçuşların iptal edildiği açıklandı.

Philenews’in aktardığına göre, havalimanında 3 kalkış ve 2 varış uçuşu iptal edildi. İptallerin, bölgede devam eden savaş ve güvenlik gerekçeleri nedeniyle hava trafiğinde yaşanan aksaklıklarla bağlantılı olduğu belirtildi.

Buna göre iptal edilen uçuşlar şöyle: Baf – Amman (2 kalkış) Baf – Hayfa (1 kalkış) Hayfa – Baf (1 varış) Amman – Baf (1 varış) Yolculara uçuş durumları hakkında havayolu şirketleri veya seyahat acenteleri ile iletişime geçmeleri tavsiye edildi.

Yetkililer, iptallere rağmen Kıbrıs’taki havalimanlarının genel olarak faaliyetlerini sürdürdüğünü, ancak Orta Doğu’daki gelişmelerin hava trafiğini zaman zaman etkileyebileceğini ifade ediyor. Son günlerde bölgedeki askeri gerilimin artması, yalnızca Kıbrıs’ta değil, Avrupa ile Orta Doğu arasındaki birçok uçuşta güzergâh değişiklikleri ve iptaller yaşanmasına yol açıyor.