Almanya Dışişleri Bakanı Wadephul Kıbrıs’ta: “Barışa ve güçlü bir Avrupa’ya bağlıyız”

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Orta Doğu’da artan gerilim sürerken Kıbrıs’ın güneyini ziyaret ederek ülkesinin “barışa ve güçlü bir Avrupa’ya bağlı olduğunu” söyledi.

Cyprus Mail'de yer alan habere göre, Kıbrıs Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos tarafından karşılanan Wadephul, ziyaretçi defterine “Bu zor zamanlarda ortak değerleri paylaştığımız iyi bir dost ve ortak olan Kıbrıs’ın yanımızda olması önemli” ifadelerini yazdı. Wadephul ayrıca Kıbrıs’a “Orta Doğu’ya köprü olma rolü” ve Avrupa Birliği Konseyi dönem başkanlığını yürütmesi nedeniyle teşekkür etti.

Ziyaret, Almanya’ya ait FGS Nordrhein-Westfalen fırkateyninin Limasol Limanı’na gelmesinden günler sonra gerçekleşti. İran yapımı bir İHA’nın adayı hedef almasının ardından Almanya’nın “önleyici güvenlik önlemlerine” destek verdiği açıklanmıştı.

Öte yandan Orta Doğu’daki gerilim nedeniyle Kıbrıs ve çevresine çok sayıda ülke askeri unsurlar gönderdi. Fransa’nın uçak gemisi Charles de Gaulle Girit açıklarında konuşlanırken, Hollanda, İtalya ve İspanya da fırkateyn göndermeye hazırlanıyor. Yunanistan adaya F-16 savaş uçakları ve fırkateynler konuşlandırırken, Türkiye de F-16 uçakları gönderdi.

Birleşik Krallık ise İran’dan fırlatılan İHA’lara karşı operasyonlarda kullanılan F-35 uçaklarının yanı sıra Ağrotur Üssü’ne anti-drone füzeleri taşıyan helikopterler gönderdi. Ayrıca HMS Dragon destroyerinin de bölgeye hareket etmesi bekleniyor.