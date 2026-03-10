Mitsotakis, Macron ve Hristodulidis’in Baf üssündeki görüşmesi manşetlerde

Kıbrıs Cumhuriyeti Başkanı Nikos Hristodulidis’in çağrısı üzerine dün Kıbrıs'a gelen Yunanistan Başbakanı Kiriakos Mitsotakis ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Baf’taki “Andreas Papandreu” hava üssünde gerçekleştirdiği görüşme ve sonrasında yapılan ortak açıklama güney basınında çoğunlukla manşetlerde yer buldu.

Gazeteler, ortak açıklamanın Rum Milli Muhafız Ordusu’nun (RMMO) Fransa’dan satın aldığı saldırı helikopterleri önünde yapılmasına ve açıklamalarda ABD ile İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının kınanmamasına dikkat çekti.

Fileleftheros gazetesi haberi “Hristodulidis-Miçotakis-Macron Üçlü Zirvesinden Güçlü Mesajlar… Kıbrıs’ı Korumak Avrupa’nın Sorumluluğu” başlığıyla manşetten verdi. Gazete, Baf’taki hava üssüne “tarihi bir ziyaret” gerçekleştirildiğini ve Yunanistan ile Fransa liderlerinin Kıbrıs Cumhuriyeti’ne desteklerini fiilen ortaya koyduğunu yazdı.

Üste gerçekleştirilen zirvede "birçok muhataba güçlü mesajlar verildiğini" belirten gazete, en önemli mesajın “Kıbrıs’a yönelik tehdit aynı zamanda Avrupa’ya yöneliktir” ifadesi olduğunu aktardı.

Alithia gazetesi ise haberi, “Savaş Helikopterleri Önündeki Üçlü Zirvenin Sembolizmi… İran Kıbrıs’ın Hedef Alınmadığını Açıkladı” başlığıyla manşetten yayımladı. Gazete, Macron, Miçotakis ve Hristodulidis’in Baf üssünde konuşlu Fransız yapımı H145M saldırı helikopterleri önünde Avrupa’nın birlik görüntüsünü verdiğini yazdı.

Politis, “Avrupa Desteği Mesajı Verildi… Emmanuel Macron ve Kiriakos Miçotakis Andreas Papandreu Hava Üssünde” başlıklı haberinde, söz konusu zirvenin Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis tarafından bir iletişim şovuna dönüştürüldüğü yorumuna yer verdi.

Haravgi ise haberi, “ABD-İsrail’in İran’a Saldırılarına Hiçbir Kınama Yok” başlığıyla verdi. Gazete, ortak basın açıklamasında ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının kınanmadığını ve yapılan açıklamanın söz ve vaatlerle sınırlı kaldığını yazdı.

ABD’den Kıbrıs için seyahat uyarısı

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın dün “Kıbrıs” için seyahat uyarısı yayımladığı ve Kıbrıs Cumhuriyeti’nde görev yapan Amerikan devlet memurlarından, gerekli olmayanlar ile ailelerinin adadan ayrılması kararına vurgu yaptığı bildirildi.

Alithia’nın haberine göre ABD Dışişleri Bakanlığı seyahat uyarısı seviyesi 3’e çıkarıldı. “Silahlı çatışma riski ve Kıbrıs Cumhuriyeti’ndeki ABD Büyükelçiliği’nin adanın kuzeyindeki vatandaşlarına yardım olanağının sınırlı olduğu gerekçe gösterilerek ABD vatandaşlarından, adaya seyahatlerini gözden geçirmeleri istendi.

Kısa süre önce de Amerikan hükümetinin gereksiz personelin ve ailelerinin, güvenlik riski nedeniyle adayı adayı terk etme yetkisi verildiği hatırlatıldı.