Tasarrufunda uyuşturucu madde bulunan zanlılar 3 gün tutuklu kalacak

Mineraliköy’de meydana gelen “Kanunsuz Uyuşturucu Madde Alma ve Tasarruf” suçlarından tutuklanan A.A., A.B.D. ve S.Y.Y., mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru Alpay Özünlü mahkemeye olguları aktardı.

Polis, gece saat 00.30 raddelerinde Lefkoşa'da Minareliköy-Sevgi Caddesi üzerinde Lefkoşa Polis Müdürlüğü Cürümleri Önleme Ekipleri tarafından yapılan devriye esnasında şüpheli olarak görülen seyir halindeki araçta yapılan kontrolde tasarruflarında çerisinde yaklaşık 27 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan şeffaf renk poşet içerisinde tespit edilerek emare olarak alındığını söyledi.

Polis, her üç zanlının da tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını belirtti. Polis, alınacak ifadeler, incelenecek kamera görüntüleri olduğunu, ele geçirilen maddelerin analize gönderileceğini ifade ederek, 3 gün ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.