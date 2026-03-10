Birleşik Krallık, Kıbrıs’a bir helikopter daha gönderdi; savaş gemisi yolda

Birleşik Krallık’ın Merlin Mk2 tipi bir deniz helikopterini daha Kıbrıs’a göndererek konuşlandırdığı açıklandı. Philenews’in haberine göre Birleşik Krallık, “adadaki askeri üslerinin savunmasını güçlendirmek amacıyla” Kraliyet Donanması’na ait Merlin Mk2 helikopterini Kıbrıs’a konuşlandırdı.

Haberde, söz konusu helikopterin İngiltere’nin Cornwall bölgesindeki bir deniz hava üssünden gönderildiği ve adaya geçen Cuma günü konuşlandırılan iki Wildcat helikopterine katıldığı belirtildi.

İngiliz yetkililer, Merlin helikopterinin gelen füze veya insansız hava araçlarını erken tespit edebilecek sistemlere sahip olduğunu ve bu nedenle üslerin savunmasına “ek bir güvenlik katmanı” sağlayacağını ifade etti. Helikopterin yaklaşık bir mil irtifaya kadar çıkarak erken uyarı görevi yapabildiği aktarıldı.

HMS Dragon yola çıktı Öte yandan Birleşik Krallık Savunma Bakanı John Healey, Avam Kamarası’nda yaptığı açıklamada HMS Dragon adlı savaş gemisinin iki gün içinde Kıbrıs’a doğru yola çıkacağını söyledi. Healey, geminin hazırlıkları için donanma personelinin “günde 22 saate varan yoğun bir çalışma yürüttüğünü” dile getirdi. Söz konusu adımların, Orta Doğu’daki gerilimin artmasıyla birlikte İngiltere’nin Kıbrıs’taki askeri varlığını güçlendirme çabalarının bir parçası olduğu değerlendiriliyor