“7 dakikada bir randevu sistemi düzgün bir muayeneye izin vermez”

CTP Milletvekili Filiz Besim, Meclis kürsüsünde yaptığı konuşmada 14 Mart Tıp Haftası dolayısıyla sağlık çalışanlarını selamladı, Sağlık Bakanlığı’nın hayata geçirdiği yeni randevu sistemini eleştirdi.

Besim, dünyada yeniden ağır bir dönemden geçildiğini belirterek, “Ortadoğu’da yükselen savaş sesleri sadece sınırları değil, sağlık sistemlerini ve ilaç tedarik zincirlerini de ciddi şekilde tehdit ediyor. Savaş sadece cephede yaşanmaz. Hastanelerde, eczanelerde ve yaşamın tam da göbeğinde yaşanır” ifadelerini kullandı.

Ada ülkeleri için güçlü bir sağlık sisteminin önemine dikkat çeken Besim, “Biz aslında barış dönemlerinde bile düzgün bir sağlık sistemini başaramamış bir ülkeyiz” dedi.

Sağlık Bakanlığı’nın büyük bir reform gibi sunduğu yeni randevu sisteminin vatandaşlar için sağlık hizmetine ulaşmayı zorlaştırdığını belirten Besim, sistemin yeterli hazırlık yapılmadan yürürlüğe konulduğunu söyledi.

“İnsanların kolayca randevu almasını sağlamak istiyorsanız bunu çok ciddi bir planlama ile yapacaksınız. En az 3 ay önceden duyuracaksınız. Siz karar verdiniz, bir hafta sonra dijital randevu sistemine geçeceksiniz. Tek bir randevu hattınız var. En azından bu hattı 10’a çıkarmanız gerekirdi” diyen Besim, hatta ulaşılamadığını ve hattın artırılması gerektiğini ifade etti.

E-devlet şifreleri konusunda da vatandaşlara süre tanınması gerektiğini söyleyen Besim, “Geceden sabaha alınan kararlarla bir sistem kurmaya çalıştınız. Bu hatta ulaşılamıyor. Bu hatları artırmak zorundasınız. E-devlet şifrelerini alabilmeleri için insanlara bir süre tanımak zorundasınız” dedi.

Randevu sisteminin her 7 dakikada bir muayene planlamasını da eleştiren Besim, hekimlerin çalışma koşullarına dikkat çekti. Besim, “Hekimlerin muayene odalarında kapıcı, sekreter, hemşire yok. Doktor gelen hastayı çağıracak, kaydını bilgisayara girecek, muayene edecek, teşhisi sisteme yazacak ve reçetesini yazacak. Bunların hepsini 7 dakika içinde yapacak. Mümkün mü, insani mi? Yoksa siz hekimlerin hastalara sadece gözüyle mi bakmasını istiyorsunuz?” sorusunu sordu.

Hekim sendikasının daha önce altyapının tamamlanması yönünde uyarıda bulunduğunu da belirten Besim, Dünya Sağlık Örgütü’nün bir hasta muayenesi için 20 dakika önerdiğini hatırlatarak, “Hadi siz de 15 dakikada bir yapsaydınız. 7 dakikada bir sistem düzgün bir muayeneye izin vermez” dedi.