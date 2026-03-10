Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde “Ev Açma, İkametgahtan Sirkat, Mülke Tecavüz, Sarhoşluk” suçlarından tutuklanan yargılanan Mert Onur Güden hakkındaki dava karara bağlandı. Sanık 6 ay hapse mahkum edildi.

Füsun Cemaller’in başkanlığında, Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın ve Yargıç Gülay Uğur’dan oluşan mahkeme heyetinin verdiği kararı Yargıç Barkın okudu

Yargıç, sanığın 3 Ocak 2026 tarihinde saat 13.00 raddelerinde Lefkoşa’da, Gazeteci Kemal Aşık Caddesi üzerinde bulunan bir otelde kaldığı esnada sarhoş bir vaziyette otel görevlisi personeli yanıltarak 303 numaralı odayı kendisinin diye açtırmasına müteakip içeriye girerek 303 numaralı odada kalan R.K'ye ait toplam 30 bin TL, 40 Dolar, 1 adet siyah renkli markası meçhul deri para cüzdanı, 7 adet Banka kartları ve 1 adet Redmi Note 11 Pro marka cep telefonunu sirkat ederek konu odadan çıkış yaptığını söyledi.

Yargıç, sanığın aynı gün otelde tespit edildiğini, çalınan tüm eşya ve paraların üzerinde bulunduğunu kaydetti. Yargıç, sanığı yargılandığı “Ev Açma, İkametgahtan Sirkat, Mülke Tecavüz, Sarhoşluk” suçlarından mahkum ettiklerini söyledi. Ev açma suçunun 7, ikametgahtan sirkat suçunun 5, mülke tecavüz suçunun ise 3 yıl hapis öngördüğünü kaydeden Yargıç, bu tür suçların yaygın ve mala karşı işlenen suçlar olduğunu belirtti.

Yargıç, suçu işleyenlerin menfaat elde ederken, mağdurların ise fakirleştiğini, bu tür suçların toplum huzurunu da bozduğunu dile getirdi. Yargıç, aktarılan olgulara bakıldığında sanığın alkol tesiri altında bu suçları işlediğinin görüldüğünü kaydetti. Yargıç Barkın, çalınan para ve eşyaların tümünün bulunduğunu, müştekinin şikayetini geri çektiğini, sanığın pişman olduğunu, ifade verip polise yardımcı olduğunu da belirttikten sonra 6 ay hapse mahkum ettiklerini açıkladı.