“İran’a yönelik saldırılar derhal sona ermeli”

Bağımsızlık Yolu, Avrupa’da Demokrasi Hareketi 2025 Kıbrıs (DİEM25 Kıbrıs) ve Yeni Enternasyonalist Sol (NEDA), Ortadoğu’da tırmanan çatışmalara ilişkin yayımladıkları ortak açıklamada, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının derhal durdurulması çağrısı yaptı.

Bağımsızlık Yolu tarafından servis edilen ve Türkçe, İngilizce ile Yunanca olarak kaleme alınan ortak açıklamada, Orta Doğu’daki askeri müdahalelerin tarih boyunca milyonlarca insanın ölümüne, yıkıma ve istikrarsızlığa yol açtığı, İran’daki sivillerin de çatışmalardan ağır şekilde etkilendiği kaydedildi.

“Tarihsel deneyim göstermiştir ki, emperyalist müdahaleler ne özgürlük ne de refah getirir; tam tersine milyonlarca ölüm, iç savaşlar, yıkım ve istikrarsızlık ile yeni sömürgecilik biçimlerini uygular. Orta Doğu’da son on yılların deneyimleri bunun için yeterli kanıttır” ifadelerine yer verilen açıklamada, İran’daki bombalamaları hiçbir gerekçenin haklı çıkaramayacağı ifade edildi.

Savaşa karşı çıkmanın İran’daki mevcut rejime destek anlamına gelmediğinin belirtildiği açıklamada, İran’da demokrasi ve özgürlüğün ancak işçilerin, kadınların, gençliğin ve tüm ezilen halkların mücadeleleriyle sağlanabileceği ifade edildi.

Kıbrıs’ın bölgedeki askeri gerilimlere dâhil edilmemesi gerektiği belirtilen açıklamada, İngiliz üslerinin varlığının ve bazı ülkelerin askeri sevkiyatlarının adadaki halkları risk altına soktuğu kaydedildi.

Ortak açıklamada, “ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının derhal sona erdirilmesi, Kıbrıs’ın savaşa dâhil edilmemesi ve İngiliz üslerinin kapatılarak yabancı ordulara üs sağlayan askeri anlaşmaların iptal edilmesi” talep edildi.

Açıklamada ayrıca, bölgede yaşayan halklarla dayanışma içinde uluslararası bir savaş karşıtı hareket oluşturulması çağrısı yapılırken, adanın iki tarafındaki halka da söz konusu talepler etrafında birlikte hareket etmeleri istendi.