Salih Coşar toprağa verildi

Deneyimli siyasetçi Salih Coşar bugün düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Hayatını pazar günü kaybeden eski bakanlardan Coşar için bu sabah Cumhuriyet Meclisi’nde tören düzenlendi.

Törene, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Meclis Başkanı Ziya Öztürkler, Başbakan Ünal Üstel, 2'nci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Ana Muhalefet CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, bazı bakan ve milletvekilleri, eski siyasiler, bürokratlar ve Salih Coşar’ın ailesi katıldı.

Salih Coşar, Meclis'teki törenin ardından Lefkoşa mezarlığında öle namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.