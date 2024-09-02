"Üretim için hep birlikte"

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) İskele İlçesi, harup üreticilerinin yaşadığı mağduriyeti ve UBP-DP-YDP Hükümeti'ni protesto etmek amacıyla harup fabrikası önünde eylem yapıyor.

CTP'nin düzenlediği eyleme birçok harup üreticisi destek verirken, üreticiler yere harup döktü.

Harup'ta hasat dönemi Ağustos ayı içerisinde başlamış olmasına rağmen UBP-DP-YDP Hükümeti harup için henüz bir taban fiyatı belirlemedi.

Geçtiğimiz yıl da benzer bir sorun yaşanmış, harup'ta taban fiyatı geç açıklanmıştı.