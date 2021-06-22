Ürem, evinde ölü olarak bulundu

Gönyeli'de bugün 53 yaşındaki Hakan Ürem (E) evinde ölü olarak bulundu.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, 53 yaşındaki Hakan Ürem bugün saat 11.00 sıralarında evi içerisinde ölü olarak bulundu. Ürem'e yapılan dış muayenede herhangi bir darp cebir izine rastlanmadı.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.