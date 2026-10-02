TDP, KTÖS heyetini kabul etti

TDP’den verilen bilgiye göre, görüşmede; Atatürk Öğretmen Akademisi’ndeki (AÖA) atama ve görevlendirmeler, sınıflardaki öğrenci yoğunluğu, konteyner sınıfılar, öğretmen eksiklikleri, geçici öğretmenlik uygulaması, özel eğitim, okul altyapıları ve kamusal eğitimin geleceğine ilişkin sorunlar ele alındı.

TDP ve KTÖS heyetleri, eğitimde yaşanan sorunların günübirlik müdahalelerle değil, bilimsel, planlı, kamusal ve uzun vadeli bir eğitim politikasıyla ele alınması gerektiği konusunda görüş alışverişinde bulundu.

TDP, eğitim alanındaki politika ve proje çalışmalarını eğitim örgütleri ve ilgili paydaşlarla birlikte geliştirmeye devam edeceğini belirtti.

TDP Genel Başkanı Zeki Çeler’in kabul ettiği KTÖS heyetinde Genel Sekreter Burak Maviş, Eğitim Sekreteri Süleyman Gelener ile Basın-Yayın ve Propaganda Sekreteri Uğur Erilen yer aldı. Çeler’e görüşmede Dijital İletişim, Medya ve Kamuoyu Yönetimi Sekreteri Ayşe Öztabay, Örgütlenme, Saha ve Toplumsal Hareketlenme Sekreteri Mustafa Emiroğluları, TDP Eğitim Komitesi Başkanı Ahmet Karahan ve Parti Meclisi Üyesi Cemal Özyiğit eşlik etti.

TDP Genel Başkanı Zeki Çeler:

“Eğitimi en önemli yere koyduk”

TDP Genel Başkanı Zeki Çeler, görüşmede eğitimin TDP açısından yalnızca seçim dönemlerinde gündeme getirilecek bir alan olmadığını, ülkenin geleceğini doğrudan belirleyen temel kamusal meselelerden biri olduğunu ifade etti.

Çeler, TDP’nin eğitim politikaları ve projeleri üzerindeki çalışmalarını tamamladığını belirterek, eğitimi siyasi programın en önemli başlıklarından biri haline getirdiklerini kaydetti.

Kamusal eğitimin yıllardır biriken sorunların geçici uygulamalarla yönetilemeyecek bir noktaya geldiğini belirten Çeler, eğitim politikasının öğretmen, öğrenci, aile, uzman ve eğitim örgütleriyle birlikte oluşturulması gerektiğini vurguladı.

Çeler, TDP’nin eğitim anlayışının merkezinde nitelikli ve kamusal eğitim, fırsat eşitliği, liyakat, güvenli okul ortamları ve her çocuğun ihtiyacına göre desteklenmesi bulunduğunu ifade etti.

Özellikle özel gereksinimli çocukların eğitim hakkına ilişkin çalışmaların da TDP’nin gündeminde önemli bir yer tuttuğunu belirten Çeler, özel çocukların desteklenmesine yönelik gölge öğretmen uygulaması ve benzeri çalışmaların yalnızca bireysel destek olarak değil, kamusal eğitim sisteminin kalıcı bir parçası olarak ele alınması gerektiğini kaydetti.

Çeler, eğitim sisteminin çocukların ihtiyaçlarına göre yeniden yapılandırılması gerektiğini belirterek, öğretmenlerin de sürekli artan sorunlar karşısında yalnız bırakılmaması gerektiğini ifade etti.

TDP Eğitim Komitesi Başkanı Ahmet Karahan ise görüşmede, eğitimin günübirlik uygulamalarla değil, bilimsel veriler ve gerçek ihtiyaçlar üzerinden planlanması gerektiğine dikkat çekti.

Karahan, TDP’nin eğitim yaklaşımında devlet okullarının güçlendirilmesinin temel başlıklardan biri olduğunu belirterek, her okulun kendi ihtiyaçlarının ayrı ayrı tespit edilmesi ve kaynakların bu ihtiyaçlara göre planlanması gerektiğini ifade etti.

Geçici öğretmenlik konusunda da eğitim sisteminin kalıcı bir istihdam ve öğretmen yetiştirme planına ihtiyaç duyduğunu belirten Karahan, öğretmen ihtiyacının yıllar öncesinden öngörülerek planlanması gerektiğini ifade etti.

Karahan, öğretmen ihtiyacının geçici çözümlerle sürekli yeniden üretilmesi yerine, öğretmen yetiştirme, atama ve ihtiyaç planlamasının birbirine bağlı şekilde ele alınması gerektiğini belirtti.

KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş ise görüşmede, öğretmenlerin ve öğrencilerin karşı karşıya kaldığı güncel sorunları TDP heyetine aktardı.