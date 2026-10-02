“İnsanların temel ihtiyaçları siyasi fırsata dönüştürülmemeli”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Ürün Solyalı, İçişleri Bakanlığı’nda özellikle kırsal kesim arsaları, tarımsal arazi ve taşınmaz kiralamaları konusunda yoğunluk yaşandığını belirterek, seçim öncesi dönemde kamu kaynaklarının kullanımına ilişkin eleştirilerde bulundu.

Solyalı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “İçişleri Bakanlığı’nın koridorlarına insanlar sığamıyor” ifadelerini kullandı. Bakanlık hizmetlerinin yoğunluğunun resmi evrak ve formların sokağa taşmasına kadar vardığını vurguladı.

İnsanların barınma, tarımsal arazi kiralama, yasal statü ve kamu kaynaklarına erişim gibi temel ihtiyaçlarının bulunabileceğini belirten Solyalı, devletin bu ihtiyaçları “adil, öngörülebilir ve herkese eşit uygulanan kurallarla” karşılaması gerektiğini ifade etti.

“Seçim öncesine yığılması kamu yönetimi sorunudur”

Seçim yasaklarına günler kala kırsal kesim arsaları ve sosyal konutların dağıtılmasını eleştiren Solyalı, gençlerin barınma sorununa altı yıl boyunca kalıcı politika üretilmediğini belirtti.

Solyalı, kamu arazilerinin kiralanması konusunda yıllarca işlem yapılmadığını ve kararların seçimin hemen öncesine yığıldığını öne sürerek, bunun ciddi bir “kamu yönetimi ve adalet sorunu” olduğunu kaydetti.

Vatandaşlık beklentilerinin de siyasi araca dönüştürülmemesi gerektiğini belirten Solyalı, meselenin insanların hak sahibi olup olmadığı değil, hakların neden zamanında ve eşit biçimde karşılanmadığı olduğunu söyledi.

“Bir hak veya kamu hizmeti, seçim yaklaşınca hatırlanıyorsa, insanların ihtiyaçları yıllarca ertelenip seçime ramak kala karşılanır gibi yapılıyorsa; orada sorgulanması gereken yönetim anlayışıdır” ifadelerini kullandı.

“Tabanca izinleri ve kamu kaynaklarını da göreceğiz”

Solyalı, seçim öncesi yaşanan yoğunluk içerisinde tabanca izinleri ve kamu kaynaklarının aktarımına ilişkin işlemlerin de bulunabileceğini öne sürdü.

Solyalı ayrıca, Cezaevi Müdürü’ne tanınan yetki kapsamında yapılan aflarla ilgili son durumun, Anayasa Mahkemesi’nde görülecek duruşmada ortaya çıkacağını belirtti.

Hükümete yönelik eleştirilerini sürdüren Solyalı, yönetimin “kişisel ikballeri hedeflemekten başka bir amacı olmadığını” belirterek, kamu kaynaklarının seçim dönemlerinde siyasi makamların kullanabileceği bir imkân olarak görülmemesi gerektiğini ifade etti.

“İnsanlarımız hak ettiklerini almalı”

Devletin görevinin seçim dönemlerinde insanlara “lütuf dağıtmak” değil, haklarını seçim olup olmadığına bakmaksızın güvence altına almak olduğunu belirten Solyalı, bürokratlara da yaşanan süreçte dikkatli olmaları çağrısında bulundu.

Solyalı, açıklamasının sonunda, insanların ihtiyaç duydukları ve hak sahibi oldukları hizmetleri almaları gerektiğini belirterek, bunun zamanında ve adalet duygusunu zedelemeden sağlanmasının devletin temel görevi olduğunu kaydetti.