"Ünsal'ın 'istisnai' vatandaşlığı iptal edilsin"

Kadınların temel insan haklarına yönelik sarf ettiği sözlerle anılan Din İşleri Dairesi Başkanı Ahmet Ünsal’a verilen “istisnai” vatandaşlığın iptali için İçişleri Bakanlığı önünde eylem düzenlendi.

42 örgütün destek verdiği eylemde, Ünsal'a verilen istisnai vatandaşlığın geri alınması talep edildi, bu konuda İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler'e dilekçe verileceği bildirildi.

Eylemde ayrıca, "alakalı - alakasız hemen her konuda açıklama yapan" Cumhurbaşkanlığı makamındaki Ersin Tatar'ın kadınların sesini duymadığı, bu nedenle Salı günü Cumhurbaşkanlığı önünde eylem düzenleneceği açıklandı.

Eylemde konuşan CTP Milletvekili Doğuş Derya, Ahmet Ünsal'ın yürüttüğü bir takım faaliyetler doğrultusunda toplumsal reaksiyon gösterdiklerini, kadınlar olarak çeşitli eylemler düzenlediklerini belirtti

Hükümetin bu süreçte sessiz kaldığını ve topluma yalan söylediğini belirten Derya, bugün İçişleri Bakanlığı önünde toplandıklarını, çünkü ülkede yurttaşlık yasasının istismar edildiğini belirtti.

Derya bu kapsamda, Türkiye'nin atadığı Ahmet Ünsal'a veya külliyenin mimarına istisnai vatandaşlık verildiğini söyledi. Derya'nın açıklamasının ardından ortak basın açıklaması okundu. Açıklamada, İçişleri Bakanlığı göreve davet edildi, Ünsal'ın sarf ettiği sözlerin üzerinden 3 hafta geçtiği ancak hükümetin herhangi bir adım atmadığı, bunun yerine toplumu yanıltıcı açıklamalar yaptığı vurgulandı.

"Muhafazakar politikalarla, kadınlar, çocuklar ve LGBT+'lar üzerinde tahakküm kurulmaya çalışılıyor" denilen açıklamada, "Mücadelenin ateşini söndürmeyeceğiz" vurgusu yapıldı. Açıklamada, Ünsal'ın vatandaşlığının alınması talebi bir kez daha yinelendi, Ünsal'ın görevden alınması istendi.