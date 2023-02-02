Ünsal’a verilen “istisnai vatandaşlığın” iptali için eylem düzenleniyor

Kadınların temel insan haklarına yönelik sarf ettiği sözlerle anılan Din İşleri Dairesi Başkanı Ahmet Ünsal’a verilen “istisnai” vatandaşlığın iptali için yarın İçişleri Bakanlığı önünde eylem düzenlenecek.

42 örgüt, Din İşleri Başkanı Ahmet Ünsal’a verilen “istisnai” vatandaşlığın iptal edilmesi talebiyle İçişleri Bakanlığı önünde eylem düzenleyecek.

Yarın saat 11.00’de İçişleri Bakanlığı önünde gerçekleşecek eylemle ilgili yapılan ortak açıklamada, “Bizlere dayatılan muhafazakârlaştırma politikalarına ‘dur’ demek için yan yana ve dayanışma içinde mücadeleye devam ediyoruz” denildi.

Açıklamada, “İçişleri Bakanlığı önünde buluşup laik, çağdaş değerlerimize, yaşam biçimimize, özgürlüklerimize saldıran Ahmet Ünsal’ın istisnai vatandaşlığının iptal edilmesi talebimizi ortaya koyacağız” ifadeleri kullanıldı.

Eyleme destek vereceğini açıklayan 42 örgüt şöyle:

ALEVİ KÜLTÜR MERKEZİ

BAĞIMSIZLIK YOLU

BARAKA KÜLTÜR MERKEZİ

BARIŞ DERNEĞİ

BASIN-SEN

BES

BİYOLOGLAR DERNEĞİ

BKP

CTP KADIN ÖRGÜTÜ

DAÜ BİR-SEN

DAÜ-SEN

GİRNE DÜŞÜNCE DERNEĞİ

GÜÇ-SEN

İNSAN HAKLARI PLATFORMU

KADIN EĞİTİMİ KOLEKTİFİ

KAMUSEN

KAYAD

KIBRIS ALEVİ KÜLTÜR VAKFI

KIBRIS SANATÇI VE YAZARLAR BİRLİĞİ

KIBRIS TÜRK BAROLAR BİRLİĞİ

KIBRIS TÜRK GAZETECİLER BİRLİĞİ

KIBRIS TÜRK GÜZELLİK UZMANLARI BİRLİĞİ

KIBRIS TÜRK İNSAN HAKLARI VAKFI

KIBRIS TÜRK KUAFÖRLER BİRLİĞİ

KIBRIS TÜRK KÜTÜPHANECİLER DERNEĞİ

KIBRIS TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ

KIBRIS TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ

KIBRIS TÜRK ÜNİVERSİTELİ KADINLAR DERNEĞİ

KTAMS

KTOEÖS

KTÖS

KUİR KIBRIS DERNEĞİ

LEFKOŞA BAŞKENT LIONS KULÜBÜ DERNEĞİ

MAĞUSA KADIN MERKEZİ DERNEĞİ

MAĞUSA KÜLTÜR DERNEĞİ

MÜLTECİ HAKLARI DERNEĞİ

SİVİL TOPLUM İNİSİYATİFİ DERNEĞİ

SOL HAREKET

TDP

VAKIFLAR VE DİN İŞLERİ DAİRESİ EMEKLİLER DERNEĞİ

YEŞİL BARIŞ HAREKETİ

YKP