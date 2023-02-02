Ünsal’a verilen “istisnai vatandaşlığın” iptali için eylem düzenleniyor
Kadınların temel insan haklarına yönelik sarf ettiği sözlerle anılan Din İşleri Dairesi Başkanı Ahmet Ünsal’a verilen “istisnai” vatandaşlığın iptali için yarın İçişleri Bakanlığı önünde eylem düzenlenecek.
Kadınların temel insan haklarına yönelik sarf ettiği sözlerle anılan Din İşleri Dairesi Başkanı Ahmet Ünsal’a verilen “istisnai” vatandaşlığın iptali için yarın İçişleri Bakanlığı önünde eylem düzenlenecek.
42 örgüt, Din İşleri Başkanı Ahmet Ünsal’a verilen “istisnai” vatandaşlığın iptal edilmesi talebiyle İçişleri Bakanlığı önünde eylem düzenleyecek.
Yarın saat 11.00’de İçişleri Bakanlığı önünde gerçekleşecek eylemle ilgili yapılan ortak açıklamada, “Bizlere dayatılan muhafazakârlaştırma politikalarına ‘dur’ demek için yan yana ve dayanışma içinde mücadeleye devam ediyoruz” denildi.
Açıklamada, “İçişleri Bakanlığı önünde buluşup laik, çağdaş değerlerimize, yaşam biçimimize, özgürlüklerimize saldıran Ahmet Ünsal’ın istisnai vatandaşlığının iptal edilmesi talebimizi ortaya koyacağız” ifadeleri kullanıldı.
Eyleme destek vereceğini açıklayan 42 örgüt şöyle:
ALEVİ KÜLTÜR MERKEZİ
BAĞIMSIZLIK YOLU
BARAKA KÜLTÜR MERKEZİ
BARIŞ DERNEĞİ
BASIN-SEN
BES
BİYOLOGLAR DERNEĞİ
BKP
CTP KADIN ÖRGÜTÜ
DAÜ BİR-SEN
DAÜ-SEN
GİRNE DÜŞÜNCE DERNEĞİ
GÜÇ-SEN
İNSAN HAKLARI PLATFORMU
KADIN EĞİTİMİ KOLEKTİFİ
KAMUSEN
KAYAD
KIBRIS ALEVİ KÜLTÜR VAKFI
KIBRIS SANATÇI VE YAZARLAR BİRLİĞİ
KIBRIS TÜRK BAROLAR BİRLİĞİ
KIBRIS TÜRK GAZETECİLER BİRLİĞİ
KIBRIS TÜRK GÜZELLİK UZMANLARI BİRLİĞİ
KIBRIS TÜRK İNSAN HAKLARI VAKFI
KIBRIS TÜRK KUAFÖRLER BİRLİĞİ
KIBRIS TÜRK KÜTÜPHANECİLER DERNEĞİ
KIBRIS TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ
KIBRIS TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ
KIBRIS TÜRK ÜNİVERSİTELİ KADINLAR DERNEĞİ
KTAMS
KTOEÖS
KTÖS
KUİR KIBRIS DERNEĞİ
LEFKOŞA BAŞKENT LIONS KULÜBÜ DERNEĞİ
MAĞUSA KADIN MERKEZİ DERNEĞİ
MAĞUSA KÜLTÜR DERNEĞİ
MÜLTECİ HAKLARI DERNEĞİ
SİVİL TOPLUM İNİSİYATİFİ DERNEĞİ
SOL HAREKET
TDP
VAKIFLAR VE DİN İŞLERİ DAİRESİ EMEKLİLER DERNEĞİ
YEŞİL BARIŞ HAREKETİ
YKP