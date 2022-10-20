Üniversiteden mezun oldu, Büfe’nin başına geçti

Dila BOZKURT

“Her zaman keyif aldığım bir uğraştı yemek yapmak” diyen Nüket Irkad, üniversiteden mezun olduktan sonra bile başka bir iş yapmayı hiç düşünmediğini belirtiyor.

Öncelikle annesine yardım amaçlı çalıştığı büfeyi belirli bir zamandan sonra devraldığını anlatan Irkad, kendi kişiliğini katarak yenilediği Büfe’de mutlulukla çalıştığını, tost ve kahve servisi yaptığını ifade ediyor.

“Kadın başına nasıl yapacaksın?”

İlk başladığında moral bozucu eleştiriler karşısında asla hedefinden vazgeçmediğini belirten Irkad, 2011 yılında bu işe giriştiğinde kadın girişimcilerin, özellikle kendi sektöründe bulunan kadın esnaf sayıların çok az olduğunu da anlattı.

“Çoğu kişi, buna aile üyeleri de dâhil, ‘kız başına bu iş nasıl olacak?’ diye sordu…

Bana hep başka bir iş bulamadığım için mi bu işi yapıyorum diye sorular geliyordu. Anlamadıkları şey, ben bu işi kendim seçtiğim için yapıyorum” ifadeleriyle yaşadıklarını paylaştı.

Son 3-4 yıl içerisinde, kendisi gibi kadınlar tarafından işletilen kafelerin arttığına da işaret eden Irkad, “Bir süre sonra artık bu konuda yalnız olmadığımı fark ettim ve aslına bu işi gerçekten herkesin yapabileceğini gösterebildim” diyerek işinin severek yapmanın memnuniyetini de belirtti.