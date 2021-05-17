'Üniversite öğrencisi' tutuksuz yargılanacak

Girne'de meydana gelen ve 3 kişinin yaralandığı trafik kazası yargıya taşındı. Mahkeme 14 Mayıs tarihinde gerçekleşen kazayla ilgili olarak tutuklanan üniversite öğrencisi İ.E.R.A'nın tutuksuz yargılanmasını emretti. Polis kazayla ilgili olarak sürücüye ‘dikkatsiz sürüş’, ‘alkollü içki tesiri altında motorlu araç kullanmak’, ‘sürüş ehliyetsiz, sigorta kapsamaksızın, ‘hitam bulmuş seyrüsefer ruhsatı’ ve yolun solunu muhafaza etmemek’ gibi suçlamalar getirdi.

Mahkemede konuşan polis, kaza sonucu Nafi Ölmez, Lütfi Çetin ile Hamit Şanverdı’nin yaralandığını açıkladı. Polis ayrıca, Hamit Şanverdi’nin “iç kanama” şüphesiyle Lefkoşa Devlet Hastanesi'ne sevk edildiğini ve tedavisinin sürdüğünü söyledi.

Mahkemede neler konuşuldu?

Girne'de meydana gelen ‘dikkatsiz sürüş’, ‘alkollü içki tesiri altında motorlu araç kullanmak’, ‘sürüş ehliyetsiz, sigorta kapsamaksızın, hitam bulmuş seyrüsefer ruhsatı’ ve yolun solunu muhafaza etmemek meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı İ.E.R.A., teminat maksatlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Mustafa Güneş olayla ilgili bulguları aktardı.

Güneş, kazanın 14 Mayıs tarihinde Girne'de Semih Sancar Caddesi üzerinde meydana geldiğini anımsattı.

Polis, zanlının 227 miligram alkollü içki tesiri altında yönetimindeki SB197 plakalı Mazda Axela marka salon araç ile dikkatsizliği sonucu direksiyon hâkimiyetini kaybedip yolun sağına geçtiği esnada karşı istikamette gelmekte olan Nafi ÖLMEZ yönetimindeki ZNN421 plakalı Ford Focus marka salon aracın önünü tıkaması sonucu yüz yüze çarpıştıklarını söyledi.

İki kişi yaralandı… 1 kişinin iç kanama şüphesi var..

Polis, kaza sonucu ZNN421 plakalı araç sürücüsü Nafi Ölmez ve araçta yolcu olarak bulunan Lütfi Çetin ile Hamit Şanverdı’nin ambulans ile kaldırılmış oldukları Girne Akçiçek Hastanesi acil servisinde görmüş oldukları ilk yardım tedavilerine müteakip aynı yerde müşahede altına alındıklarını mahkemeye gitti.

Polis memuru Güneş, edinilen bilgide ise ZNN421 plakalı araçta bulunan yolcu Hamit Şanverdi’nin iç kanama şüphesiyle Lefkoşa Devlet Hastanesi'ne sevk edildiğini ve tedavisinin sürdüğünü söyledi.

Polis, SB197 plakalı araçta 40 bin TL, ZNN 421 plakalı araçta ise 20 bin TL tahmini hasar meydana gelmiş olup, zanlının sürüş ehliyetsiz olduğu için kazanın sigorta kapsamında olmadığını belirtti. Polis bu bağlamda zanlı aleyhine başlatılan soruşturmanın tamamlandığını ve ülkede öğrenci statüsünde bulunduğunu belirterek mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Yargıç Özge Uğraşın zanlının davasında hazır olması mahksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1gün en yakın polis karakoluna ispati vücutta bulunması, 20 bin TL nakit temnata yatırması ve 100 Bin TL değerinde şahsi kefalet senedi imzlaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.