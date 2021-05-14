Sürücü ehliyetsiz ve 227 promil alkollü çıktı

Girne'de dün sabaha karşı meydana gelen, iki araç yüz yüze çarpıştı, 3 kişi yaralandı.

Polis, kazaya sebebiyet verdiği belirlenen zanlı I.E.R.A’nın hem ehliyetsiz hem de 227 mlgr alkollü olduğunu tespit etti, kullandığı SB 197 plakalı aracın da seyrüsefer ve sigorta kapsamı dışında olduğunu belirledi.

Zanlı tutuklanarak, Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Polis, zanlının “dikkatsiz sürüş”, “alkollü içki tesiri altında motorlu araç kullanmak”, “sürüş ehliyetsiz, sigorta kapsamaksızın, hitam bulmuş seyrüsefer ruhsatı ve yolun solunu muhafaza etmemek” meselesi ile ilgili olarak tutuklandığını aktardı.

Mahkemede şahadet veren polis, zanlının Girne'de dün saat 03.30 sıralarında Semih Sancar Caddesi üzerinde güney istikametine doğru 227 mlgr alkollü içki tesiri altında yönetimindeki SB197 plakalı Mazda Axela marka salon araç ile dikkatsizliği sonucu direksiyon hâkimiyetini kaybedip yolun sağına geçtiğini belirtti.

Zanlı yönetiminde aracın, karşı istikamette gelen Girne'de sakin Nafi ÖLMEZ (E-35) yönetimindeki ZNN421 plakalı Ford Focus marka salon aracın önünü tıkadığını aktaran polis, araçların yüz yüze çarpıştıklarını söyledi.

İç kanama şüphesi…

Polis kasa sonucu ZNN 421 plakalı araç sürücüsü Nafi Ölmez ve araçta yolcu olarak bulunan Lütfi Çetin ile Hamit Şanverdi’nin ambulans ile kaldırılmış oldukları Girne Akçiçek hastanesi acil servisinde görmüş oldukları ilk yardım tedavilerine müteakip aynı yerde müşahede altına alındıklarını söyledi.

Polis memuru Güneş, bu sabah edinilen bilgide ise ZNN421 plakalı araçta bulunan yolcu Hamit Şanverdi’nin iç kanama şüphesiyle Lefkoşa Devlet Hastanesi'ne sevk edildiğini ve tedavisinin sürdüğünü aktardı.

2 araçta tahmini 60 bin TL hasar…

Polis araç sürücüsü I.E.R.A’nın ise aynı gün suçüstü hali gereği tutuklandığını ifade etti.

Soruşturma kapsamında zanlının kullandığı SB 197 plakalı araçta 40.000 TL, ZNN 421 plakalı araçta ise 20.000 TL tahmini hasar meydana geldiğini mahkemeye aktaran polis, zanlının sürüş ehliyetsiz olduğu için kazanın sigorta kapsamında olmadığını belirtti.

Soruşturma tamamlanmadı…

Polis, zanlı aleyhine başlatılan soruşturmanın tamamlandığını dile getirerek, zanlının serbest kalması halinde tahkikata etki etme olasılığı bulunduğunu bu nedenle soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Murat Soytaç, zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.