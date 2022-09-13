UniteCyprusNow’dan Soudjis için “masumiyet karinesi” uyarısı

Yurdumuz Kıbrıs’ta barış mücadelesi ile bilinen UniteCyprusNow, adanın kuzeyinde tutuklanan Andreas Soudjis’in masumiyet karinesi ve temel insan haklarına dikkat çekti.

UniteCyprusNow, “Soruşturma süreci devam etmesine ve kendine karşı henüz herhangi bir suçlama getirilmemesine karşın, gözaltı süresi ve basın üzerinde yapılan saldırılarla masumiyet karinesi ve temel insan haklarının ihlal edilmesi Kıbrıs’taki mevcut iklimi daha da zehirlemektedir” görüşünü ortaya koydu.

“Yakından izliyoruz”

Açıklamada şu görüşlere yer verildi:

UniteCyprusNow çözüm yanlısı barış aktivisti Andreas Soudjis’in tutuklanmasını en başından beri yakından takip etmekte, UCN aktivistleri mahkemedeki duruşmalarına katılmakta, ailesi ve avukatıyla doğrudan iletişim içinde olmaktadır.

Soruşturma süreci devam etmesine ve kendine karşı henüz herhangi bir suçlama getirilmemesine karşın, gözaltı süresi ve basın üzerinde yapılan saldırılarla masumiyet karinesi ve temel insan haklarının ihlal edilmesi Kıbrıs’taki mevcut iklimi daha da zehirlemektedir. Makul sürede kendisine karşı suçlama getirilmemiş olması bile serbest kalması için bir gerekçe olmalıydı.

Bu aşamada ailesini desteklemeye, dayanışma göstermeye ve özellikle gelecek Perşembe gerçekleşecek duruşması öncesinde kendisine zarar vermemek adına sorumlu davranmaya devam edeceğiz. Her zamanki gibi duruşmasını takip edeceğiz.

UCN her Kıbrıslının insan haklarını savunmaya, toplumlar arasında ilişkileri iyileştirmek için çalışmaya ve her seviyede işbirliğini desteklemeye devam edecektir. Statüko sürdürülebilir değildir ve tüm tarafların aleyhine olacak riskler içermektedir.