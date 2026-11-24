Birleşmiş Milletler Barış Gücü (UNFICYP), BM’nin Maraş’la ilgili tutumunun değişmediğini ve BM Güvenlik Konseyi kararları çerçevesinde olduğunu kaydetti.

Maraş konusunda basından gelen sorular üzerine, yazılı açıklama yapan UNFICYP, BM’nin tutumunun, 550 ve 789 sayılı olanlar da dahil, BM Güvenlik Konseyi kararları doğrultusunda şekillendiğini belirtti.

Bu kararların, Maraş’ın herhangi bir bölümüne yasal sakinleri dışındaki kişilerin yerleşmesine yönelik her türlü girişimin kabul edilemez olduğunu ortaya koyduğu kaydedilen açıklamada; BM Güvenlik Konseyi'nin bölgenin Birleşmiş Milletler yönetimine devredilmesi çağrısı yaptığı da vurgulandı.