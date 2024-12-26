"Ünal Üstel gidecek başka yolu yok"

Alım gücünü azaltacak, halkı fakirleştirecek ve çalışma hayatında örgütlü mücadeleyi sekteye uğratacak yasa tasarılarına karşı bugün genel grev ve miting düzenleniyor.

Eyleme destek veren 33 sendikaya örgütlü binlerce yurttaş meclis önüne yürüdü.

Polisin geniş çaplı güvenlik önemleri aldığı gözlemlenirken, TC Elçiliği önüne bariyer çekilmesi dikkat çekti.

Eylemde, “Hırsızlığa, Adaletsizliğe ve Yoksullaştırmaya Son! Susmayacağız”, “Parayı saraya değil, okullara ayırın”, “Servetiniz, emekçilerden çaldıklarınız” yazılı pankartlar taşındı.

Binlerce eylemcinin Meclis önüne yürümesinin ardından sendika başkanları sahneye davet edildi.

Eyleme, CTP Milletvekilleri, TDP ve YKP de destek verdi.

Eylemde, binlerce kişi tarafından "hükümet istifa" sloganları atıldı.

Eylemde yapılan konuşmalarda özetle, UBP - YDP - DP Hükümeti'nin hayat pahalılığı konusundaki düzenlemeyi geri çekeceği güne kadar grev ve eylemlerin süreceği belirtildi.

Bu konuda Başbakan Ünal Üstel ile yapılan görüşmelerde, "yapabileceğim bir şey yok" yanıtı alındığı belirtilen açıklamalarda, Hükümet'in istifa etmesi yönünde çağrı yapıldı.

Meclis'in kapısı yıkıldı

Açıklamaların ardından “hükümete kapıdan sesleneceğiz” diyen sendika başkanları, Meclis’in kapısını yıktı. Hemen ardından “hükümet istifa” sloganları atıldı.

Kapının yıkılmasının ardından yapılan açıklamada, “Eğer yasa geri çekilmezse, eylemler daha farklı boyutlara girecek. Hükümeti uyarıyoruz! O Meclisi başınıza yıkarız!” denildi.

KTOEÖS Başkanı Selma Eylem: "Direneceğiz"

Sahnede kalabalığa seslenen Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Selma Eylem, “İnsanca yaşam hakkımıza saldıranların; sahtekarlık, soygun, rüşvet, torpil, peşkeş, kara para aklama düzenine, bu bataklığa karşı öfkemizi, baş kaldırmamızı, gücümüzü ortaya koymak için bir kez daha yollardayız. Sokaktayız. 33 sendika, hep birlikte buradayız” dedi.

Eylem, “Sermayeye af çıkartan, vergi kaçakçılığına göz yuman, alım gücünü gerilemeye, halkı açlığa, yoksulluğa, yok oluşa mahkum etmek isteyenlere izin vermeyeceğiz. Direneceğiz.” dedi.

KAMU-İŞ Başkanı Ahmet Serdaroğlu: “Bizim derdimiz, polisin arkasında duran, sanki de milletin yani bizlerin vekiliymiş gibi içerde olanlardır”

Eylemde konuşan KAMU-İŞ Başkanı Ahmet Serdaroğlu, “Bekle Ünal Üstel! Geldik! Bizleri saymayan Ünal Üstel, çıkar başını pencereden ve gör bu halkı” dedi.

“Şunu öğretmeye geldik; hayat pahalılığı ödeneği, bir artış değil; hayatın pahalılaşmasından dolayı yani Ünal Üstel Hükümeti’nin yarattığı enflasyondan dolayı oluşan orandır. Bu bir artış değildir” diyen Serdaroğlu, şöyle devam etti:

“Bu demir bariyerleri koydular, birazdan yıkabiliriz. Kaldıracağız o demir kapıları bugün. Bizim derdimiz polisle değil. Bizim derdimiz, polisin arkasında duran, sanki de milletin yani bizlerin vekiliymiş gibi içerde olanlardır. Şu anda içerde olanlardan söz ediyorum. Onlar dışarı çıkacak, biz içeri gireceğiz. Çünkü güç halktadır.”

KAMUSEN Başkanı Metin Atan: “Ünal Üstel gidecek, başka alternatif yok!”

Eylemde konuşan KAMUSEN Başkanı Metin Atan, “Ünal Üstel gidecek, başka alternatif yok!” dedi, “Bugün buraya geldik, yarın daha kalabalık geleceğiz. Yediniz, içtiniz, karnınızı doyurdunuz. Şimdi de vatandaşın cebine el attınız. Bu ülkeyi bitirdiniz! Bizden hayat pahalılığı oranını alacaklarını söylüyorlar. Başbakan Ünal Üstel, ben bir şey yapamam diyor. O zaman neden oturuyorsun o koltukta? Bundan sonra sokaktayız. Yolumuz belli” dedi.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan: “Eylemlerimiz, grevlerimiz sonuç alana kadar devam edecek”

KTAMS Başkanı Güven Bengihan ise eylemde yaptığı konuşmasında, “Bizim çocuklarımıza güzel bir gelecek bırakma sözümüz var. Biz bu hırsızların haklarımızı gasp etmelerine izin vermeyeceğiz. Kimliğimize, kültürümüze sahip çıkacağız! Eylemlerimiz, grevlerimiz sonuç alana kadar devam edecek! Bu iş 1 günlük grevlerle olmaz. Geldik, toplandık, konuştuk şeklinde olmaz. Mücadele, başarı kazanana kadar devam edecek. Direne direne kazanacağız” şeklinde konuştu.

Eyleme, destek veren sendikalar şöyle:

KTÖS, KTAMS, KTOEÖS, KAMUSEN, KAMU-İŞ, DEV-İŞ, Devrimci Genel-İş, Emek-İş, Petrol-İş, GÜÇ-SEN, VERGİ-SEN, BAYSEN, BÜRO-İŞ, HÜR-İŞ, BASS, DAÜBİRSEN, HAKSEN, ÇAĞSEN, DAÜSEN, BASINSEN, TIP-İŞ, HTKS, KES, AS-SEN, KİEF, TÜRK-SEN, GIDA-SEN, EL-SEN, TELSEN, Mağusa Türk Genel İş Sendikası, ADA-SEN, Maliye-Sen.