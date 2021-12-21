Un krizinde sonuç yok, Nazım Çavuşoğlu: Görüşüyoruz

Un ve unlu mamullerin ithalatının yapılacağı açıklamalarının ardından üretimini durdurduğunu açıklayan üç firmadan biri olan ARUN, yeniden üretime başladığını duyurdu. YENİDÜZEN’e konuşan Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu ise tüm sektör temsilcileri ile yeniden tek tek görüşme sürecini başlattıklarını ifade etti.

Buna karşın ülkeye geçici süreliğine ithal edilmek istenilen un ve unlu mamullerle ilgili karar Tarım Bakanlığı’nın fırıncılarla olan görüşmeleri nedeniyle askıya alındı.

Un ve unlu mamullerin ithalatına ilişkin fırıncıların kendi içinde bölündüğünü ifade eden Çavuşoğlu, dünden itibaren görüşlerini almadıkları iddia edilen bazı fırıncılar ile tek tek görüşmelere başlandığını belirtti.

Görüşmelerin ardından hükümetin bilgilendirilmesinden sonra durum hakkında karar verilebileceğini ifade eden Çavuşoğlu, “Sektörler yaşatılarak hayatın ucuzlatılması için çaba sarf ediyoruz” dedi.

Raşit: “İstişareler sürüyor”

Sosyal medya hesabından geçtiğimiz gün paylaşım yapan ARUN Direktörü Tolga Ahmet Raşit,

Fabrikasını bir günlük kapanmanın ardından yeniden açtığını duyurdu.

Raşit, fırıncılar ve devlet yetkilileri ile birlikte istişareler yapacaklarını kaydetti.