Koopbank, Uluslararası Kooperatifler Birliği Başkanı Dr. Ariel Guarco’nun katılımıyla “Kooperatiflerin Geleceği: Yerel Güçten Küresel Etkiye” başlıklı etkinliğe ev sahipliği yapacak.

Koopbank’tan yapılan açıklamaya göre Guarco, Koopbank’ın davetlisi olarak bugün ve yarın Kuzey Kıbrıs’ta olacak.

Guarco’nun Kuzey Kıbrıs’a gerçekleştireceği ziyaret kapsamında ülkedeki çeşitli kooperatiflerle bir araya gelmesi ve kooperatifçilik alanındaki çalışmaları yerinde incelemesi planlanıyor.

“Kooperatiflerin Geleceği: Yerel Güçten Küresel Etkiye” başlıklı etkinlik, yarın 10.00–12.00 saatleri arasında Koopbank Genel Müdürlük Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek.

Dr. Ariel Guarco’nun yapacağı “Değişen Dünyada Kooperatiflerin Geleceği” başlıklı ana konuşmanın ardından “Vizyondan Uygulamaya: Kooperatiflerin Geleceğini Birlikte İnşa Etmek” başlıklı panel düzenlenecek.

Prof. Dr. Mustafa Besim moderatörlüğündeki panelde, Uluslararası Kooperatifler Birliği Başkanı Dr. Ariel Guarco, Türkiye Milli Kooperatifler Birliği Genel Başkanı Muammer Niksarlı, Uluslararası Kooperatifler Birliği ve Cooperatives Europe Yönetim Kurulu Üyesi Ünal Örnek, Girişimci Kadınlar Kalkınma Kooperatifi ve KT Girişimci Kadınlar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Dr. İçim Çağıner Kavuklu ise panelist olarak yer alacak.

Panelde küresel kooperatif hareketinin geleceğinden ulusal ve yerel önceliklere; kooperatiflerin büyümesi ve sürdürülebilir işletmelere dönüşmesinden profesyonelleşmeye; teknoloji ve dijitalleşmeden genç kuşakların kooperatifçiliğe kazandırılmasına ve yeni nesil kooperatif modellerine kadar uzanan başlıklar ele alınacak.

Etkinlik, kooperatif temsilcilerinin yanı sıra kooperatifçilik, sosyal ekonomi, girişimcilik ve ilgili alanlara ilgi duyanların katılımına da açık olacak.