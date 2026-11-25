Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, kadına yönelik şiddetle mücadelenin devletin temel sorumluluklarından biri olduğunu vurguladı.

“Şiddetsiz bir yaşam her kadının hakkı, bu hakkı güvence altına almak ise devletin sorumluluğudur” diyen Özdenefe, Birleşmiş Milletler'in bu yılki 25 Kasım çağrısının adaletin sağlanması, şiddete maruz kalanların korunması ve cezasızlığa son verilmesi üzerine kurulduğuna dikkat çekti.

Polis Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan verilere işaret eden Özdenefe, yılın ilk 10 ayında kadına yönelik şiddet kapsamında suç teşkil eden şikâyetlerde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,78 azalma yaşandığını, buna karşın iki kadın cinayetinin kayıtlara geçtiğini belirtti.

Cinsel taciz vakalarının ise 6'dan 25'e yükseldiğini kaydeden Özdenefe, bu yıl bir kadının güpegündüz market içerisinde bıçaklanması da dahil olmak üzere vahim şiddet olaylarına tanık olunduğunu ifade etti.

“Şikâyetlerdeki azalma, şiddetin azaldığını göstermez”

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nin bu yılki çalışmalarında da dikkat çektiği üzere, kadınların damgalanma ve suçlanma kaygısı, ekonomik bağımlılıkları ve adalet sistemine duydukları güvensizliğin şiddeti bildirmelerinin önündeki önemli engeller olduğunu belirten Özdenefe, şikâyet sayılarının tek başına değerlendirilmemesi gerektiğini vurguladı.

“Şikâyet sayısındaki azalma, tek başına kadına yönelik şiddetin azaldığını göstermez” diyen Özdenefe, polis verileri değerlendirilirken kadınların yardım istemelerine engel olan koşulların, başvuruların nasıl sonuçlandığının ve kadınların ne ölçüde korunabildiğinin de sorgulanması gerektiğini kaydetti.

Özdenefe, kadınların yardım talep etmesi durumunda zamanında müdahale edilip edilemediğini, mahkemeden alınan koruma emirlerinin etkin uygulanıp uygulanmadığını ve ekonomik imkânsızlıklar ya da muhaceret statüsü nedeniyle şiddet gördüğü evden ayrılamayan kadınlara gerekli desteğin sunulup sunulmadığını gündeme taşıdı.

“Devlet sığınma evi hayata geçirilmeli”

Kadına yönelik şiddetle mücadelede yasama, yürütme ve yargının kendi yetki alanları içerisinde önemli sorumlulukları bulunduğunu belirten Özdenefe, kadınların adalete erişiminin önündeki engellerin kaldırılması, hukuki süreçlerde toplumsal cinsiyete dayalı önyargıların ve ikincil mağduriyetin önlenmesinin cezasızlıkla mücadelenin temel unsurları olduğunu ifade etti.

İstanbul Sözleşmesi'nin gereklerinin yerine getirilmesi, ev içi şiddetle mücadele mevzuatındaki eksikliklerin giderilmesi ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesinin işlevsel hale getirilmesinin öncelik taşıdığını kaydeden Özdenefe, alınması gereken önlemleri de sıraladı.

Bu kapsamda polisin şiddete müdahale birimlerinin tüm ilçelerde güçlendirilmesi, hastanedeki Şiddete Müdahale Biriminin yeniden faaliyete geçirilmesi ve koruma emirlerinin etkin takibinin sağlanması gerektiğini belirten Özdenefe, belediyelerin şiddet önleme ve danışma merkezlerinin yaygınlaştırılması çağrısı yaptı.

Özdenefe, “Devlet sığınma evinin hayata geçirilmesi, adli yardım ve psikolojik desteğe erişimin önündeki engellerin kaldırılması gerekiyor” ifadelerini kullandı. İnsan ticareti ve cinsel sömürüyle mücadelede de mağdurların korunmasının esas alınması gerektiğini vurguladı.

“Gerekli bütçeyi ayırmak devletin sorumluluğudur”

Kadına yönelik şiddetle mücadelenin yalnızca yasal düzenlemelerle sınırlı kalamayacağını belirten Özdenefe, gerekli bütçenin ayrılması, yeterli sayıda uzman personelin görevlendirilmesi, kurumlar arası işbirliğinin sağlanması ve bu alanda çalışan sivil toplum örgütlerinin desteklenmesinin devletin sorumluluğunda olduğunu kaydetti.

Şiddeti besleyen ataerkil düzen ve toplumsal cinsiyet eşitsizliğiyle mücadelenin bütün kamu politikalarına yansıması gerektiğini ifade eden Özdenefe, toplumsal cinsiyet eşitliğini esas alan eğitimin, kadınların ekonomik bağımsızlığını destekleyen istihdam politikalarının ve erişilebilir kamusal bakım hizmetlerinin de bu mücadelenin ayrılmaz parçaları olduğunu belirtti.

“Kadına yönelik şiddetle mücadele yılın her günü kararlılık, siyasi irade ve somut adımlar gerektirir” diyen Özdenefe, yaşamları ellerinden alınan kadınları saygıyla andı; eşit, özgür ve şiddetsiz bir yaşam için mücadele eden tüm kadınlara ve kadın örgütlerine dayanışma mesajı verdi.