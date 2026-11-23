Eğitim Bakanlığı ve Telsim iş birliğinde bu yıl 13'üncüsü düzenlenecek Telsim FreeZone Liselerarası Müzik Yarışmasına başvuruların 8 Ocak'a kadar yapılması gerekiyor. Yarışmanın finali 8 Nisan 'da olacak.

Eğitim Bakanlığından verilen bilgiye göre, 2 Ekim'de imzalanan protokol kapsamında Telsim Genel Müdürü Sefer Tüz, Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu'nu ziyaret etti. Ziyarette, Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürü Gülşen Hocanın ve Telsim Kurumsal İletişim Müdürü Nil Zorlu Atai de hazır bulundu.

Görüşmede, yarışmanın bu yılki takvimi ele alındı. Açıklanan takvime göre yarışmaya katılmak isteyen okullar 8 Ocak 2027 tarihine kadar başvurularını yapabilecek. Yarışmanın finali ise 8 Nisan 2027'de olacak.

Tüz: “13 yıldır aynı heyecanla sürdürüyoruz”

Telsim Genel Müdürü Sefer Tüz ise Telsim Freezone Liselerarası Müzik Yarışması'nı bu yıl 13'üncü kez gençlerle buluşturmanın heyecanını yaşadıklarını vurguladı.

13 yıldır aynı heyecanla sürdürülen yarışmanın, ülkenin en büyük ve en kapsamlı müzik organizasyonlarından biri olduğunu kaydeden Tüz, “Öğrencilerimiz, yarışmaya aylarca süren büyük bir heyecanla hazırlanıyor. Telsim, olarak gençlerimize değer katıyor ve KKTC'nin gençlerine sahip çıkmaya devam ediyoruz. Bakanımız Nazım Çavuşoğlu’na teşekkür ediyor, projeye katkı koyan herkese saygılarımı sunuyorum.” dedi.