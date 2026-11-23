Türkiye’nin İstanbul ilinin Sarıyer ilçesinde bir evden kaçtığı değerlendirilen aslanı yakalama çalışmaları sürüyor. Uskumruköy Mahallesi yaya ve araç girişine kapatıldı. Aslan her yerde aranıyor.

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde görünen aslanı yakalama çalışmaları sürüyor.

Uskumruköy'de dün akşam saatlerinde 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan bir kişi, aslan gördüğünü söyleyerek ihbarda bulundu. Bölgede çalışma başlatan ekipler, güvenlik kamerası görüntülerinde dişi aslan olduğu değerlendirilen bir hayvanı tespit etti.

Bölgedeki arama çalışmaları gece boyunca sürdü.

Saat 11.00 itibarıyla Uskumruköy Mahallesi'nden son durumu aktaran NTV muhabiri Osman Terkan, "Kapsamlı bir arama çalışması yapılıyor. Gönüllülerin de desteğiyle aslan bulunmaya çalışılıyor." dedi.

Sarıyer'de yaşayanlara tedbirli olmaları konusunda uyarılar yapıldığını aktaran Terkan, aslanın şu an itibarıyla tam olarak nerede olduğunun bilinmediğini ve olay yerindeki ekip sayısının her geçen saat arttığını söyledi.