Bellapais Yeni Yıl Pazarı, 18-20 Aralık tarihleri arasında Bellapais Köy Meydanı’nda kurulacak.

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, üç gün sürecek pazarda stantlar saat 10.00’da açılacak. Konserler, DJ performansları ve dans gösterilerinin yer alacağı etkinlik süresince Girne’den Bellapais’e ücretsiz otobüs seferleri düzenlenecek.

Programın detayları:

18 Aralık Cuma günü Kıbrıs DJ Academy, 11.00–15.00 ve 17.00–20.00 saatleri arasında sahne alacak. Yağmur Özerem konseri 15.00–17.00 saatleri arasında gerçekleşecek ve stantlar saat 20.00’de kapanacak.

19 Aralık Cumartesi günü Kıbrıs DJ Academy’nin ilk performansı 11.00–14.00 saatleri arasında olacak. Noel Baba, 12.00–14.00 saatleri arasında hediye dağıtacak. YDÜ Dans Grubu 14.30–15.00, Al ve Koko ise 15.30–17.30 saatleri arasında sahne alacak. Kıbrıs DJ Academy, 17.30’dan stantların kapanacağı 20.00’ye kadar yeniden sahnede olacak.

20 Aralık Pazar günü program, 11.00–13.00 saatleri arasındaki Kıbrıs DJ Academy performansıyla devam edecek. Noel Baba’nın hediye dağıtımı 12.00–14.00, KKTC Filipinliler Derneği’nin dans gösterisi ise 13.30–14.00 saatleri arasında yapılacak. ChorAll Vocal Studio 14.30–15.00 saatleri arasında sahne alacak. Günün son etkinliği, 15.30–17.30 saatleri arasındaki Ezgi Akgürgen konseri olacak.

Girne Baldöken Otoparkı ile Bellapais Festival Alanı arasında üç gün boyunca karşılıklı ücretsiz otobüs seferleri yapılacak. Ayrıca Bellapais Çemberi’nden (Ozanköy Sahası önü) festival alanına düzenli minibüs servisi sağlanacak.