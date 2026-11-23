Ödül AŞIK ÜLKER

CTP Genel Sekreteri Mehmet Kale Kişi, CTP’nin tek başına iktidarının en ideal seçenek ve en büyük olasılık olduğunu vurgulayarak, “Bugüne kadar çok şey denendi. İkili hükümetler, üçlü hükümetler, UBP’nin tek başına iktidar olduğu dönemler. Yurttaşın denemediği tek seçeneğin, CTP’nin tek başına iktidar seçeneği olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla bu seçeneğin mutlak surette deneyimlenmesinin toplumsal yarar açısından çok büyük faydaları olacaktır” diye konuştu.

“Bu ülkeye dair umutların çok zedelendiği, geleceğe dair hiçbir öngörünün, artık hiçbir inancın hem siyasilere hem kurumlara kalmadığı 7 yıl yaşadık” diyen Kişi, seçim sonucunun topluma bir nefes alma fırsatı ve bugüne kadar yaşadıklarına dair hesap sorma imkanı vereceğini belirtti.

Kişi, CTP’nin tüm alanlarla ilgili ortaya koydukları vaatlerin gerçekleşebilecek vaat olduğuna dikkat çekerek, yurttaşın denemediği tek seçeneğin, CTP’nin tek başına iktidarı seçeneği olduğunu söyledi ve bunun deneyimlenmesinin toplumsal yarar açısından çok büyük faydaları olacağını ifade etti.

“7 Aralık gününe hazırlık yaptık”

Soru: CTP olarak seçim hazırlıklarına çok önceden başladınız. Bu çalışmalar hakkında bilgi verir misiniz?

Kişi: Biz daha ziyade, 7 Aralık gününe hazırlık yaptık. Çünkü, o değişim momentumu çok açık bir şekilde önümüzde duruyor. Cumhurbaşkanlığı seçiminden süre gelen anket ve saha gözlemi,büyük bir değişim arzusu ve bu sürecin değişimle tamamlanacağını gösteriyor. Seçime ve propaganda sürecine dair yaptığımız tek şey süreci planlamak ve doğru iletişim stratejisini organize etmek oldu. Dolayısıyla daha ziyade eforumuzu iktidar olduktan sonraki süreci kurgulamaya yönelik harcadık.

Sürecin başında 6 çalıştay, 3 çalışma masası çalışması yaptık. Çalıştaylarda sadece CTPliler değil, akademisyenler, sektör temsilcileri, sendikalar, sivil toplum örgütleri yer aldı. Her bir alanı, kendi içinde de alanlara ayırarak çalıştık. Örneğin ulaştırmada, havacılık, denizcilik, karayollarını ayırarak, işin uzmanlarıyla mevcut durum analizi ve bu durum analizinden nasıl ilerleyebileceğimize dair çok ciddi bir çalışma yaptık.

“Yol haritasının mali mümkünlüğünü test ettik”

Bunun sonrasında da mali etki analizleri yaptık. Ortaya koyduğumuz yol haritasının mali mümkünlüğünü test ettik. Ve dolayısıyla, şu anda önümüzde, her alanla ilgili 5 yılı kurgulayacağımız bir yol haritası var. Ortaya koyduğumuz tüm alanlarla ilgili vaatler elle tutulabilen, arkasında durulabilen ve gerçekleşebilecek vaatlerdir.

Bu ülkede, çok farklı iktidarlar oldu. Bunların önemli bir kısmı da başarısız yönetimler sergiledi. Bu vakalar var ama son 7 yıllık iktidar, performans başarısızlığının ötesinde... Aslında başlangıç noktası sıkıntılı olan bir iktidar. Başlangıçta, başbakanın seçimine kadar aslında, olağan süreçler yaşanmadı. Olağan süreçler yaşanmadığı için, baştan yanlış iliklenen bir gömlek gibi, her şey aksi gitmeye devam etti. Bu durum, özellikle üst düzey bürokrasiye ve alt kademe bütün alanlara sirayet etti. Liyakatsiz yöneticilerden oluşan bir devlet düzeni oluştu ve bu devlet düzeninin sonucunda, her bir alan, her bir kurumsal yapı çok ciddi tahribat gördü. Rutin işler bile yapılamadı. 7 yılda bütün kurumların çöküşünün ötesinde, çok ciddi bir kirli düzen algısı oluştu. Bu ilk defa olmuş olmayabilir, ama bu kadar en üst düzeye varacak şekilde yargılama, soruşturmanın açıldığı bir durum hiç olmadı. Yurttaşın yönetenlere karşı güvensizliği zaten varken, kurumlara olan güveni de ortadan kalktı. Biz bu tahribatın üzerine bir planlama yaptık.

Seçim çalışmalarımız çok rahat geçti. Aday belirlemek çok zor olmadı. Her alanda en iyileri kontenjan adayı olarak ortaya koyduk. Parti içerisindeki çok değerli kadrolar, bu dönem aday oldu ve çok rekabetçi, artık insanların seçim yaparken isim bulamadığı değil, tam aksine hangilerini dışarıda bırakacağına dair kaygıların oluştuğu bir liste oluşturduk. Dolayısıyla biz, 7 Aralık itibarıyla, güçlü bir sonuç bekliyoruz.

“ Agresif taraf, geride olan taraftır”

Soru: Bu seçim döneminde seviyesiz konuşmalar var. UBP Başkanı “sizin boyunuzu aşar” gibi açıklamalar yapıyor. Bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz?

Kişi: Propaganda süreçlerinde, agresif taraf, geride olan taraftır. Bu çok temel bir kuraldır. Saldırganlığın temeli, UBP’nin artık bu seçimi kazanmayla ilgili bir durumunun olmadığını ortaya koyuyor. Seviyeyi aşağıya çekerek ya da polemik yaratarak, bir avantaj sağlama çabası var. Ama CTP tecrübeli bir partidir. Bunlara karşı söyleyecek çok sözümüz var ve sözümüzü söylüyoruz, ama seviyesizlik limitinin altına inmiyoruz. Çünkü rakibimiz şu anda çok gergin bir durumda, kaybedeceklerini bilseler de, bir iki tık üzerine koyma çabasında...

Agresiflik sadece iletişim diline yansımıyor aslında, gerçekle bağdaşmayan, hiçbir temeli olmayan, üstelik “5 yıllık sürede neden bunları söylemedin” sorusunu beraberinde getiren vaatler dizisi var. O vaatler, uzun zamandır muhalefette olan bir partinin iktidara gelme arzusuyla ortaya koyduğu taahhütler gibi duruyor. Biz bugüne kadar kendi yolumuza baktık. Hiçbir zaman, strateji değişikliği yapmadık. Hiçbir zaman, seviyesizliğe karşı seviyesizlikle cevap vermedik, siyasi nezaketi bozmadık. Ama bunun, kendi siyasi ahlakımızdan öte bir sebebi var. Biz artık, 7 Aralık’a odaklanmış durumdayız. Biz iktidara giderken, bu tip polemiklerle uğraşmayacağız.

Cumhurbaşkanlığı seçimindeymişiz gibi, meseleye milli mesele edasında yaklaşıp,bizi alakasız bir alana çekmeye çalışma çabaları da var. Dolayısıyla, biz yolumuzu yürüyoruz. Onlar agresifleşecek, daha da agresifleşecek. Ama biz buna hazırlıklıyız. Hiçbir şekilde provoke olmayacağız. Çünkü biz, emin adımlarla,başından beri bir kurgu yaptık. Bu kurgudan hiç sapmadan yürüdük. Son iki haftayı da, bu mantıkla yürümeye devam edeceğiz.

“Yolsuzlukla mücadeleyi bir eylem planına dönüştürdük”

Soru: Bütçenin durumunun kötü olduğu görünüyor. Hükümete geldiğinizde önceliğiniz ne olacak, mali tabloyu nasıl toparlayacaksınız?

Kişi: 5 ana eksenimiz var. Bir tanesi, yolsuzlukla mücadeledir, ki bu konuyu bir sözün ötesine, bir eylem planına dönüştürdük. Siyasetten arınmış, doğrudan yolsuzlukla mücadele üzerine odaklanmış bir kurumsal yapıdan bahsediyoruz. Bu kurumsal yapı, hem çok geniş yetkilere, hem zor olan rüşvet gibi meseleleri aydınlatabilecek mekanizmalara sahip olacak. Aslında sadece o 5 yılın, 7 yılın hesabını sormayacak, bir sonraki hükümetlerin artık bu adımları atmamasını sağlayacak.

Başbakanlık Denetleme Kurulu aslında çok önemli bir yapıydı ve uygulandığı zaman çok geniş etkilere sahipti. Tek bir sıkıntısı vardı, Başbakanlık kurumsal yapısının altındaydı. Dolayısıyla,hangi dosyanın başlaması, hangi dosyanın ileriyi götürülmesi noktasında bir sıkıntı var. Yeni yapı, tamamen bağımsız bir şekilde seçilecek. Seçim aşaması da çoklu katılımcılıkla yapılacak. Bunu biz ekmek su kadar önemli görüyoruz; temiz bir devlet yapısının oluşturulmasını ve geçmişe dönük hesabın sorulmasını...

Mali yapıyı toparlama- hayat pahalılığı mücadelesi

İkinci konu, mali durum. Bu konuda iki başlığımız var. Bir,mevcut mali yapıyı toparlamak yani gelir gider dengesini yeniden dengeye sokmak ve bununla beraber yaratılan borç yükünü peyder pey düşürüp sıfırlamak. Diğeri, hayat pahalılığı mücadelesi. Mali disiplin uygulamalarını yerel yönetimlerde de, geçmiş iktidarlarımızda da yaptık. İlk günden itibaren bu meseleyi öncelik olarak görüyoruz.

Bir borç yönetimi yapmak durumunda kalacağız. Eksi 32 milyar, açıklanmış olan borç miktarıdır. Bizim öngörümüz, mevcut olan faturalar, mesai ödemeleri, belediyelere yapılan katkılarla 50 milyarı bulacak bir borç söz konusu. Bu rakam büyük bir rakam, ama bir devlet için üzerinden kalkılamayacak bir rakam değil. Dolayısıyla, bunu da mali disiplin yönetimi ışığında bir vadeye yayarak, yeniden yapılandırarak tekrardan ele alacağız.

Hayatın pahalılaşması kısmına gelecek olursak, kullandığımız para biriminin ötesinde, %10 ile %15 arasında bir enflasyon, hayat pahalılığı var. Bu dönemde bunun sebeplerine eğileceğiz. Üretimden, rafa kadar olan süreci çok ciddi gözetim altına alacağız. Hayat pahalılığının sebebini tam olarak tespit edip, müdahale edeceğiz. Bunun ötesinde, özellikle KDVsi sıfır olmayan yaş meyve, temizlik malzemelerinin bazılarının KDVlerini sıfırlama yöntemine gideceğiz. KDVsi yüksek olan her evde, her hanede ihtiyaç olan çocuk kıyafeti, kırtasiye gibi ürünlerin KDVsini çok ciddi şekilde indireceğiz. Kayıt altına alma önemli bir konudur. Diğer başlıklar, kamusal sağlık, kamusal eğitim... Bu konularda da beş yıllık kademeli planlarımızı detaylı şekilde açıkladık. Kamunun hızlı yürümesiyle ilgili, dijitalleşme çok ciddiye aldığımız bir alan.

Nüfus, güvenlik ve yurttaşlık...

Nüfus, güvenlik ve yurttaşlık da 5. başlık. Hepsi, birbiriyle beslenen konular... Şu anda, bu ülkedeki nüfus bilinmediği gibi,bu ülkede kaçak sayısının ne olduğu, öğrencinin kim olduğu, öğrenci olarak gelip kayıt dışına düşenlerin kim olduğu, ya da gerçekten öğrenci kaydı gibi görünüp aslında çalışma hayatında kaçak noktada olanlar konusunda çok ciddi bir denetimsizlik söz konusu. Dolayısıyla biz, 15 ay içerisinde, bir nüfus sayımını kesin yapacağız. 15 aylık sürenin biraz uzun olmasının sebebi, nüfus sayımı bittiği gün biz, birçok veriye sahip olacağız. Nüfusumuzun kaç olduğunu artık bileceğiz, ama onun ötesinde,kaçakları tespit edeceğiz. Çağ nüfusunu belirleyeceğiz. Sosyal ihtiyaçları öğreneceğiz.

Çok ciddi bir veri bankasına ihtiyacımız var. Bu, bizim yol haritasına çok büyük katkı yapacak. Ama onun ötesinde, 15 aylık süreçte, bir daha nüfus sayımı yapılmasına gerek duyulmayacak şekilde, muhaceret anlamında önlemler alacağız. Nedir bu önlemler? Özellikle okullarla iş birliği içerisinde, okula düzenli katılımı ciddi şekilde denetleyeceğiz. Eğer çalışan olarak geldiyse, iş yerinden çıkması durumunda, bildirimi zorunlu kılacağız. Bunu uygulamayanlarla ilgili de yaptırım uygulayacağız. Belli işlemleri yapmasını engelleyeceğiz. Aslında bu şekilde, sistem kendi kendini denetlemiş olacak. Ve bitirdiğimiz gün, “10 sene sonra bizim nüfusumuz kaç” sorusunun cevabı bir düğme ile ortaya çıkacak.

Yurttaşlıkla ilgili de çağ nüfusunu önemsiyoruz. Gördüğümüz çok ciddi bir adaletsizlik var. Bu ülkede doğup, annesi ve babasının kökeninin bağlı olduğu ülkeyi hiç ziyaret etmemiş ama bir biçimde yurttaş olamamış bir grup insan var. Bir de, bu ülkeye hiç gelmemiş, bir hediyeymiş gibi kimlik kartı verilenler... Dolayısıyla, çağ nüfusu büyüme oranına göre yurttaşlığı gerçekten insani bir kıstasla ilerleteceğiz.

Küçük bir ülkeyiz, sınırsız yurttaşlık verme ihtiyacımız yok. Aslında insanların yurttaşlık talebini de iyi algılamamız lazım. Biz beyaz kimlik uygulamasını uygulayan partiyiz. Beyaz kimlik uygulaması, sürekli çalışma izni yenileme ihtiyaçlarını gideriyor. Dolayısıyla, o uygulamanın da yaygınlaşmasını istiyoruz. Yurttaşlıkla ilgili Cumhuriyet Meclisi’ne zaten sunmuş olduğumuz bir yasa var. O yasayı güncelleyerek yürürlüğe koyacağız.

İstisnai vatandaşlıklar... Geçtiğimiz günlerde bir genç mağduriyet yaşadı. Burada doğan, başka bir yerle alakası olmayan, bütün hayatı burada geçmiş insanların takıldığı yerlerde bunu kullanacağız, birilerine hediye aracı olarak kullanmaktan çıkartacağız.

“Sözün kendi kadar sözün sahibi de önemli”

Soru: Askerlik konusu da gençlerin beklediği konular arasında... CTP bu konuyu farklı zamanlarda gündeme taşıdı ancak ihtiyaç duyulan değişiklikler yapılamadı. UBP, seçime haftalar kala, bedelli askerlik konusunu gündeme getirdi. CTP olarak siz de bunu seçimden önce meclisten geçirmeye hazır olduğunuzu söylediniz. Seçim öncesi gençlere yapılan bu vaadi nasıl değerlendiriyorsunuz?

Kişi: Sözün kendi kadar sözün sahibi de önemli. Çünkü biz, askerlikle ilgili gençlerin bir meselesi olduğunu 10 yıllardır söylüyoruz. Bu ülkeden birçok genç, o askerlik görevini ülkeden ayrılma koşullarından bir tanesi olarak görüyor. Bu, bizim için çok büyük bir derttir, ki geçmişten bugüne, CTP koşulların iyileştirilmesi, sürelerin kısalması, özellikle mesleki eğitim oranının artmasıyla ilgili katkı yapması anlamında, birçok askerlik değişiklik yasasını iktidar döneminde yürürlüğe koyduğu gibi, muhalefette olduğunda da bunları dile getirmiş bir partidir.

Bu dönemde de bedellinin koşullarının iyileştirilmesiyle ilgili yasa önerisi sunduk. Mesela sadece doktoraya gidenler değil, mastere gidenlerin de kapsam içine alınması veya kaçak durumuna düşenlerin bu kapsama alınması veya kaçak durumdan çıkıp ülkeye geri dönmesini sağlayıcı iyileştirmeler içeren öneriler sunduk. Ama karşımızdaki iktidar konuyu dinlemedi bile.

Dolayısıyla şimdi, bunları dinlemeyen, bu konuda bugüne kadar hiçbir adım atmayan bir yönetim anlayışının, gençleri istismar edercesine, seçime 3 gün kala bunu ortaya atması bir karşılık bulmamıştır. Ama en azından, bugüne kadar olan siyasetimizi bir kez daha ifade etme şansı bulduk. Samimiyet ve inandırıcılık siyasette çok önemlidir. CTP’nin de bu konuyu çok içselleştirmiş, çok öncelikli bir konu olarak gördüğü zaten aşikardır.

Soru: Peki, vicdani ret?

Kişi: Mecliste de bunu ifade etmiştik, sivil hizmet tanımlamasını önemsiyoruz.

“Ortak bir gelecek, birlikte yönetelim”

Soru: Ortak gelecek deklarasyonu hazırladığınızı söylüyorsunuz. Bunu biraz açar mısınız?

Kişi: Şu anda düzen, herhangi bir kesimin veya herhangi bir ekonomik sınıfın mutlu olduğu, diğer bir sınıfın da mutsuz olduğu bir düzen değil. Bugün, üretici yaşadığı durumdan mutsuzdur, çalışan aldığı maaşlar artmasına rağmen geçimini sağlamakta zorlandığı için mutsuzdur. İnsanların, asgari ücret artmasına rağmen, alım gücünün artmadığı gerçeği var. Ama işveren de mutlu değil, maaşların artırılması, iyi ticari koşullar olmadığı için, artık bir yük haline geliyor.

Bizim ortaya koyacağımız şey, herkesi ilgilendiren bir şeydir.

Fakiri de, orta sınıfı da, gerçekten bu ülkede ciddi ticari hacme sahip insanları da, sanayiciyi de, kamu çalışanlarını da, özel sektör çalışanlarını da... Kimini daha çok etkiliyor, kimini daha az etkiliyor ama toplumun ortak bir sorunu var, bu ülkede artık yaşam koşulları zorlaştı. Dolayısıyla, ortak bir gelecek programı ve birlikte yönetelim denen yer tam da burası. İdeolojik olarak kişilerin durduğu yer de pek önemli değil, çünkü ortak bir duygu var, ortak duygu “bu ülkede yaşamaktan mutlu değiliz ve bu ülke artık geleceğimizi gördüğümüz ülke değil”.

“ Kaybedecek olmanın vermiş olduğu bir agresyon var”

Soru: Pusulaların basımevinden çıkarıldığı iddiası ortaya atıldı, çıkarılmadığı açıklandı, konuya dair bir soruşturma var. UBP bu konuda yapılan açıklamalara cevap verme ihtiyacı duydu, bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?

Kişi: Şüphenin, kendi başına bir anda bütün insanlarda infial yaratması bile, kirli düzenin sonucudur. YSK bir açıklama yaptı. CTP de YSK’ya, seçim güvenliği anlamında, güveniyor. Kendine de güveniyor. Biz bu konuda çok deneyimli bir partiyiz. Geçtiğimiz seçim ada genelinde 777 sandık vardı. 777 sandığa bir sandık görevlisi, bir sandık gözlemcisi koyduk. 2000 kişilik bir ekip oluşturduk. Dolayısıyla seçmen, bu konuda müsterih olabilir. Çünkü hem YSK’ya güveniyoruz, hem de kendimize güveniyoruz.

UBP’nin her alanda olduğu gibi, agresyonu burada da yansıdı. Çünkü hemen kendi üstlerine aldılar. Çünkü, bu kadar kabahatleri varken, suçlu psikolojisine girdiler. Normaldir, kaybedecek olmanın vermiş olduğu bir agresyon var. Bunu anlayabiliyorsunuz. Ama toplumsal olarak bu tip hareketlerin, kendilerinin zaten kaybetmiş olduğu bir seçimi daha da zor hale getirdiğini görebiliyoruz.

“Geçmiş dönemlere dair birçok dersler çıkardık”

Soru: Tek başına iktidar iddianız var. CTP, daha önce de hükümete gelmiş bir parti.

Eski deneyimlerden nasıl dersler çıkardınız?

Kişi: Her dönemin kendine has koşulları vardı. 2003 dönemi, 2005 dönemi daha fazla dış politikanın önde olduğu koşullardı. 2013 dönemi, daha ziyade aslında UBP’nin içinde siyasi krizin de beslediği, tabi ki CTP’ye inancın da beraberinde beslediği dönemlerdi. O dönemlere dair birçok dersler çıkardık. Yani özellikle bu dönemde yurttaşın bütün alanlarda hizmet kalitesinin yükseltilmesi, bir bakanlığa gittiği zaman gerekli düzeyde hizmeti ve sorduğu soruya cevap alması konusunda çok özel bir özen göstereceğiz. Geçmişte bunlar illa ki her alanda kötü yapıldı demiyorum, ama belli alanlarda kötü tecrübelerde yaşadık.

Ama bunun ötesinde, tam ters bir algı yaratılıyor. CTP bugüne kadar hiçbir koalisyon hükümetini sonlandırmadı. Genel itibarıyla ortaklarımız aslında hükümetten ayrıldılar. Dörtlü hükümette HP bunu yaptı. İkili UBP-CTP hükümetineçok büyük bir umut bağlanmıştı. UBP ansızın bir gün içerisinde hükümetten ayrıldı.

“5 yıllık ihtiyaç ancak tek bir pozisyondan yönetilebilir”

Dolayısıyla, bu enkaz ve bu 5 yıllık ihtiyaç ancak tek bir pozisyondan yönetilebilir. Cumhurbaşkanlığı seçiminde, ne kadar tutarlı olduğumuzu, seçim sonuçları ortaya koydu. Koyduğumuz iddianın tamamen arkasındayız ve gördüğümüz şeyi söylüyoruz. 26 sayısında takılırsak, ki bizim takılabileceğimiz yer orasıdır bizce, ama o ihtimalin de şu anda ortadan kalktığını düşünüyoruz. Bir koalisyon elbette kurulabilir, ama bu işin 5 yıl içinde tam anlamıyla ayağa kalkması, herhangi bir türbülans yaşamaması lazım. Uyumsuzluk süreçleri yaşanabilir, ki geçmişte her hükümette yaşandı.

“Tek başına iktidar, en ideal seçenek ve en büyük olasılık”

Tek başına iktidarın en ideal seçenek ve en büyük olasılık olduğunu görebiliyoruz. Bugüne kadar çok şey denendi. İkili hükümetler, üçlü hükümetler, UBP’nin tek başına iktidar olduğu dönemler. Yurttaşın denemediği tek seçeneğin, CTP’nin tek başına iktidar seçeneği olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla bu seçeneğin mutlak surette deneyimlenmesinin toplumsal yarar açısından çok büyük faydaları olacaktır.

Türkiye ile ilişkiler...

Soru: Türkiye ile ilişkiler konusunda,UBP’nin ortaya attığı, CTP gelirse bu ilişkilerin iyi olmayacağına, sürdürülemeyeceğine dair iddialar var. Daha önceki tecrübelere de bakarak Türkiye ile nasıl bir ilişki modeli olacak?

Kişi: Suni gündemleri UBP ortaya koyarken, farkında olmadan, hem kendi devlet yapısına yani kuzeydeki devlet yapısını hakaret ettiğinin, hem de aslında Türkiye Cumhuriyeti’ne, sonuçta çok ciddi bir mazisi ve bir devlet aklı olan bir cumhuriyete hakaret ettiğinin farkında değil. Çünkü, bugüne kadar, CTP birçok kez iktidara geldi. Başka iktidarlar da geldi, Türkiye’de çok farklı iktidarlar oldu, ama hiçbir zaman TC buradaki iktidara, ne hasımane bir davranış sergiledi, ne de “madem bunlar geldi ben yapmayı tasarladıklarımı, ilişkileri askıya alıyorum” dedi.

Dolayısıyla böyle bir şeyin mümkün olmadığını Cumhurbaşkanı seçiminde gördük. Benzer zehirli kelimeleri orada da kullandılar. Hatta Sayın Cumhurbaşkanı’na “randevu bile alamayabilir” gibi komik ama çok tehlikeli iddialarda da bulundular.

Esas olarak bu ilişkilerin sağlanmasıyla ilgili, bu işin bizim tarafımızdaki yönü çok önemlidir. İki devlet arasındaki ilişkiler sadece ekonomik ilişkilere dayanmaz, tarihi, kültürel ilişkilerdir ve son derece önemlidir. Türkiye, Kıbrıs sorunu bağlamında meselenin ayrılmaz bir parçasıdır. Bizim mali yardımlar ve mali yatırımlarla ilgili yaklaşımımız her zaman şöyle olmuştur, biz ihtiyaçları ortaya koyup, karşı tarafla özellikle protokoller aşamasında fikir teatisinde bulunmuşuzdur. Bütün dosyamız hazırlıklı gitmiştir. Bu ülkenin koşullarını çok iyi izah etmişizdir. Elbette fikir ayrılığına uğradığımız zamanlar da olmuştur, ama taraflar doğru bir diplomasiyle ve iki devlet arasında olması gereken ilişki düzeyiyle ilişkiler düzenlenmiştir.

Dolayısıyla aslında sağlıklı bir kurumsal ilişki budur, şu anda böyle değildir. Dolayısıyla CTP, bu polemiklerin son derece zehirli ve çok tehlikeli ifadeler olduğunu, bunun gerçekle hiçbir alakası olmadığını ve tarihin hiçbir zamanında, hiçbir Türkiye iktidarı değişiminde veya Kıbrıs’ın kuzeyindeki iktidar değişimlerinde, iki devlet arasındaki ilişkilerin farklılaştığı görülmemiştir düşüncesindedir.

“Yurttaşın parasını hizmete dönüştürdük”

Soru: CTPli belediyeler her zaman marka olarak kabul edilir. Yerel seçimlerle ilgili nasıl bir hedefiniz var?

Kişi: Yerel yönetim seçimleri bizim açımızdan çok önemli. Aslında biz, tek başına iktidarımızda yapmayı tasarladığımız şeyleri, yerel yönetimlerde yaptık. Çünkü, yerel yönetim başkanlık sistemidir ve dolayısıyla tek başına iktidar gücünü tuttuğumuz zaman, hizmet kalitesi anlamında ne kadar iyi hizmetler yaptığımızı CTPli belediyelerde görüyoruz.

Ama daha da önemlisi, mali disiplin meselesini ne kadar iyi yönettiğimizi gördük. Mağusa Belediyesi örneği çok önemli. Eksi 350 milyona varan bir borç söz konusuydu. Personel maaşları, özlük hakları ödenemeyecek haldeydi. Sürekli grevler varken ve artık çok maktu hizmetler bile götürülemeyecek vaziyetteyken, Süleyman Uluçay’ın ortaya koyduğu vizyonla, bu borç bir buçuk yıl içinde kapatıldı ve artı 1 milyar TL’lik bir yatırım bütçesi yaratıldı. Bu bütçeyle altyapıya, yola çok, sosyal alanlara, parklara çok büyük yatırım yapıldı. İnsana çok büyük yatırımlar yapıldı, ki bizim belediyeciliğimizin son derece kritik bir noktasıdır insana hizmet. Bunun Girne’de başka bir örneğini gördük, Girne 3 dönemlik icraat gördü. Değirmenlik Belediyesi’nin, yerel hizmetlerin ötesine geçen bir pozisyonu oldu. Çatalköy, Esentepe Belediyesi başka bir çehreye döndü. Orada, yetki alanına girmemesine rağmen, 3 okul yapımı gerçekleşti. Dolayısıyla yurttaşın parasını hizmete dönüştürdük.

“14 belediyede 10 artı hedefimiz var”

Seçimlerin bir arada yapılmasının bazı olumsuzlukları olduğu kesin, odaklanma sorunu gibi. Ama hikayemizi anlatma açısından, aslında tek başına iktidarın gerçekleştiği zaman, CTP iktidarlarının nasıl başarıya ulaştığını da anlatma fırsatı verdi bize.

Bu seçimlere çok güçlü adaylarla girdik. Şu anda 14 tane adayımız var, belediye başkanlarımız var. İki yerde bağımsız, bir yerde de TDP adayını destekliyoruz. Ve özellikle 14 belediyeden bahsedecek olursak, bu 14 belediyede 10 artı gibi bir hedefimiz var. Her bir belediye bölgesinde iddialıyız, Hiçbir belediyede yarış dışı değiliz. Elbette daha zor bölgelerimiz var ama bugün itibariyle seçim sonucuna çok yaklaştığımız, öne geçtiğimiz bölgeler var. Dolayısıyla orada da çok inançlıyız. Aslında iki seçimin bir arada yapılmasının zorlamasının yanında birbirine de bir sinerji verdiği gerçeği ortadadır.

“Her oy önemli ve değerlidir”

Soru: Seçmene ne mesaj vermek istersiniz?

Kişi: Uzunca bir süre seçimlerin yapılmayacağı bir sürece doğru giriyoruz. Yaşadığımız şeyler herkesin malumudur. Herkesin hafızasını yenilemekte fayda vardır. Bu ülkede yaşanmayan şeyler yaşandı. Bu ülkeye dair umutların çok zedelendiği, geleceğe dair hiçbir öngörünün, artık hiçbir inancın hem siyasilere hem kurumlara kalmadığı 7 yıl yaşadık.

Bu dönem, 7 Aralık’ta güçlü bir CTP iktidarı ve yerel yönetimlerin merkezi yönetimlerle iş birliği yapacağı bir dönem olacak. Yerel yönetimlerde de ciddi bir başarı elde edeceğiz. Seçim sonucu topluma bir nefes alma fırsatı ve bugüne kadar yaşadıklarına dair hesap sorma imkanı verecek. Dolayısıyla sadece CTP’lilerin değil, tüm yurttaşların, bu bilinçle hareket etmesi gerekir.

Çok iyi gidiyoruz, biz bu seçimi kazanıyoruz ama her bir oy son derece önemlidir. Geçtiğimiz seçimde 35 oyla, Mağusa’da bir milletvekili daha çıkarma şansımızı kaybettiğimiz hiç unutulmasın. Her oy önemli ve değerlidir. Bu sadece CTPlilerin, örgütlerimizin görevi değil, aynı zamanda bir yurttaşlık görevidir.