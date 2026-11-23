​Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN), AKSA Enerji tarafından Bangladeş’ten getirilen ve ekonomik ömrünü tamamladığı belirtilen iki jeneratörün Mağusa Limanı’ndan sökülüp parçalar halinde çıkarılmaya çalışıldığını açıkladı.

Sendika, söz konusu girişime karşı "ikinci eylem planını" devreye koymaya kararlı olduklarını duyurdu.

​EL-SEN Genel Başkanı Ahmet Tuğcu, Yönetim Kurulu adına yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu jeneratörlerin Bakanlar Kurulu kararıyla ve seçim yasaklarının başlamasına saatler kala ülkeye getirilmesinin kamu vicdanında ciddi soru işaretleri yarattığını vurguladı.

​“Kararın etrafından dolanma girişimi”

Sendika olarak bu makinelerin Mağusa Limanı’ndan çıkarılarak Kalecik Santrali’ne taşınmasına öncülük etmeyeceklerini daha önce ilan ettiklerini hatırlatan Tuğcu, hafta sonu boyunca jeneratörlerin sökülerek parçalar halinde limandan çıkarılmaya çalışıldığını belirtti. Bu durumu "alınan kararın etrafından dolanma girişimi" olarak nitelendiren Tuğcu, şunları kaydetti:

"EL-SEN'in iradesini hiçbir yöntemle aşamazsınız. Makineleri bütün hâlde çıkaramayınca parçalayarak götürmeye çalışmanız, ne bu toplumun haklı tepkisini ortadan kaldırabilir ne de EL-SEN'in kararlılığını kırabilir. Ekonomik ömrünü tamamlamış, hurdaya ayrılmış makinelerin ülkemizin enerji geleceğiymiş gibi sunulmasına izin vermeyeceğiz."

​“İkinci eylem planını devreye koymakta kararlıyız”

Mücadelelerinin yalnızca birkaç makinenin limandan çıkarılması meselesi olmadığını; ülkenin enerji geleceği, kamu kaynakları ve toplum iradesinin korunması mücadelesi olduğunu ifade eden Tuğcu, sendikanın sabrının ve sağduyusunun geri adım olarak yorumlanmaması gerektiği uyarısında bulundu.

​Demokratik ve sendikal haklar çerçevesinde mücadeleyi sürdüreceklerini belirten Tuğcu, "EL-SEN olarak ikinci eylem planımızı devreye koymakta kararlıyız" dedi.

​AKSA’ya, hükümete ve sürecin siyasi ile idari sorumlularına seslenen EL-SEN Yönetim Kurulu, açıklamasını "Bu ülke sahipsiz değildir. Bu toplumun kaynakları ve geleceği kimsenin keyfî kararlarına teslim edilemez. Bizim için geri adım yok, taviz yok, teslimiyet yok" ifadeleriyle sonlandırdı.