Uluslararası Eskişehir Film Festivali heyecanı 22. kez başladı

Murat OBENLER / ESKİŞEHİR

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’nün desteğiyle, Anadolu Üniversitesi Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü ve İletişim Bilimleri Fakültesi tarafından düzenlenen 22. Eskişehir Uluslararası Film Festivali’nin açılış töreni Sinema Anadolu Salonu’nda gerçekleştirildi. Törene; Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel ve eşi Oya Adıgüzel, Rektör Danışmanı ve Sinema Televizyon Bölüm Başkanı Prof. Dr. Barış Kılınç, İletişim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bülend Aydın Ertekin, Festival Yönetmeni Doç. Dr. Serhat Serter, Türk sinemasının emektarları Erdoğan Engin ve Leyla Özalp, Film Yönetmeni Şerif Gören’in eşi Zeynep Gören, usta oyuncular Suna Selen, Serdar Orçin ve Ece Dizdar, Türk sinemasının önemli isimleri, festival sponsorları, şehir protokolü, öğretim elemanları, öğrenciler ve sinemaseverler katıldı. Kırmızı halı geçişi ile başlayan ve sunuculuğunu Dr. Öğr. Üyesi Süleyman Karaahmet’in yaptığı açılış töreninde sinemaya gönül veren ve bu yıl aramızdan ayrılan oyuncu, yönetmen ve akademisyenler anıldı.

Vali Aksoy: “22 yıl boyunca uluslararası düzeyde bir festivali sürdürmek büyük bir emek gerektirir”

Festivalin açılış töreninde konuşan Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy : “Üniversitelerimiz arasında en köklülerden biri olan AÜ, 22. EFF ile sinemaya önemli katkılarda bulunmuştur. 22 yıl boyunca uluslararası düzeyde bir festivali sürdürmek büyük bir emek gerektirir. Bu süreçte katkı sunan herkese teşekkür ediyorum. Pandemi sonrası ilk kez düzenlenen bu festivale öncülük eden Üniversite Rektörüne, emeği geçen tüm yönetmenlere, sanatçılara, yapımcılara ve çalışanlara içten teşekkürlerimi sunuyorum.”

Rektör Prof. Dr. Adıgüzel: “22. Eskişehir Uluslararası Film Festivali’ne hoş geldiniz”

Festivalin açılış konuşmasını gerçekleştiren Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel : “22. EFF’ne hoş geldiniz. Sinema gibi evrensel bir sanat bizleri burada bir araya getiriyor. EFF yalnızca bir şehir festivali değil; bir üniversitenin ev sahipliğinde gerçekleştirilen, Türkiye’nin üniversite kimliği taşıyan tek uluslararası uzun metraj film festivalidir. Anadolu Üniversitesi olarak biz, üniversitelerin yalnızca bilimsel değil; topluma ulaşan yaratıcı ve kültürel üretimlerin de merkezinde olması gerektiğine inanıyoruz. Bu yıl 22. kez düzenlediğimiz festivalde, sinemanın en yalın ama en güçlü hâliyle insanı anlatan hikâyelerine tanıklık edeceğiz. Festivale emeği geçen tüm akademisyenlerimize, öğrencilerimize, konuklarımıza, destekçilerimize ve seyircilerimize en içten teşekkürler.”

Doç. Dr. Serter: “Bu yılki programımız hatırlama, hissetme ve ortak olma çağrısıdır”

Festivalin açılış konuşmasında söz alan Eskişehir Uluslararası Film Festivali Yönetmeni Doç. Dr. Serhat Serter: “Festivalimizin açılışına katılarak bizleri onurlandıran herkese hoş geldiniz diyorum. EFF olarak 22 yıldır sinemaya, hayallere ve farklı seslere alan açmaya çalıştık. Bu süreçte yalnızca filmleri değil, duyguları ve anıları da paylaştık. Festivalimiz, bir devlet üniversitesi tarafından kesintisiz olarak düzenlenen tek uluslararası film festivali olma özelliği taşıyor ve her yıl gelişerek büyüyor. Bugün burada olmamız, inanç ve emeğin bir sonucudur. Bu yılki programımız, sadece film gösterimlerinden ibaret değil; aynı zamanda hatırlama, hissetme ve ortak olma çağrısıdır. Emeği geçen herkese içten teşekkürlerimi sunuyorum.”

Açılış konuşmalarının ardından festivale sundukları katkılardan dolayı tüm sponsorlara ve destek veren kurum ve kuruluşların yetkililerine Doç. Dr. Serhat Serter ve Festival Yürütme Kurulu Üyeleri Prof. Dr. Aysun Akıncı, Dr. Öğr. Üyesi Yaprak İşçibaşı tarafından plaket takdim edildi.

“Katkı”, “Emek” ve “Onur” Ödülleri sahiplerini buldu

Festivalde “Sinema Kültürüne Katkı Ödülü” Fanatik Film'e verildi. Ödül, oyuncu Serdar Orçin’e, Rektör Danışmanı ve Sinema Televizyon Bölüm Başkanı Prof. Dr. Barış Kılınç tarafından takdim edildi. “Sinema Emek Ödülleri”, Türk sinemasının emektarları Erdoğan Engin ve Leyla Özalp’e verildi. Ödüller, sırasıyla Prof. Dr. Gülseren Yücel ve Prof. Dr. Bülend Aydın Ertekin tarafından takdim edildi. Bu yılki “Onur Ödülleri” ise sinema sanatına uzun yıllar katkı sunmuş üç isme verildi: Majid Majidi, Şerif Gören ve Suna Selen. Şerif Gören adına ödülü eşi Zeynep Gören, Doç. Dr. Serhat Serter’den; Suna Selen ise ödülünü Rektör Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel’den aldı.

Festival “Tornado” filmi ile açıldı

Festival yönetmenliğini John Maclean’ın yaptığı 2025 Birleşik Krallık yapımı Tornado adlı film ile açıldı. Festival, 31 Mayıs’a kadar 47 uzun metraj, 19 kısa film, söyleşiler, atölyeler ve sempozyumlarla dolu dolu devam edecek. Detaylı programa https://eskfilmfest.org/tr/ adresinden ulaşılabilir.