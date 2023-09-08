Ulusal Yarışmada Altın Portakal’ın adayları belli oldu

Türkiye’nin sinema alanındaki önemli festivallerinden olan ve Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde 7-14 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek 60. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda yer alacak 10 filmi belli oldu.

14 kategoride Altın Portakal Ödülleri’nin sahiplerini bulacağı Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda yarışacak 10 film Türkiye'de ilk kez Antalya'da izleyiciyle buluşma özelliğine de sahip oluyor.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in başkanlığını yaptığı festivalin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'na 43 film başvurdu ve finalde yarışacak 10 film, Sevin Okyay, Mehmet Açar ve Muammer Brav'dan oluşan seçici kurul tarafından belirlendi.

Finalist filmler

"8x8" /Yön: Kıvanç Sezer

"Aniden" /Yön: Melisa Önel

"Beraber" / Yön: Mete Gümürhan

"Bildiğin Gibi Değil" / Yön: Vuslat Saraçoğlu

"Hayat" /Yön: Zeki Demirkubuz

"Kurban" /Yön: İsmail Güneş

"Son Hasat" /Yön: Cemil Ağacıkoğlu

"Tereddüt Çizgisi" / Yön: Selman Nacar

"Yurt" / Yön: Nehir Tuna

"Zamanımızın Bir Kahramanı" /Yön: Miraç Atabey

Türkiye’de ilk kez gösterilecek 10 film yarışmada finalist

Venedik Film Festivali’nde gösterilen Yurt ve Tereddüt Çizgisi filmleri Türkiye’de ilk kez Ulusal Yarışma'da yer alacak. Türkiye’de ilk kez Antalya’da izleyici karşısına çıkacak yarışma filmlerinden 8x8, Bildiğin Gibi Değil, Hayat, Kurban ve Zamanımızın Bir Kahramanı aynı zamanda dünyadaki ilk gösterimlerini Antalya’da yapacaklar. Festivalde ilk filmlerini gerçekleştiren yönetmenlerin aday olabildiği Behlül Dal En İyi İlk Film Ödülü için ise Beraber,Yurt ve Zamanımızın Bir Kahramanı filmleri değerlendirilecek.

Osman Alkaş da Hayat’taki rolüyle Altın Portakal’da olacak

Senaryosunu yazarak yönetmenliğini ve yapımcılığını da Zeki Demirkubuz’un yaptığı Hayat adlı Bulgaristan-Türkiye ortak yapımı 193 dakikalık filmde ülkemizin değerli oyuncularından Osman Alkaş da ana oyuncu kadrosunda yer alıyor. Filmi oyuncu kadrosu Miray Daner, Burak Dakak,Cem Davran,Umut Kurt,Melis Birkan,Osman Alkaş,Ozan Dağara ve Doğu Demirkol’dan oluşuyor.

Filmin festival sayfasında paylaşılan konusu ise şöyle: Babasının zoruyla nişanlanmak zorunda kalan Hicran evden kaçar. Hicran’ın zaten onu istemediğini düşünen Rıza, bu durumu önceleri pek umursamasa da durum giderek zoruna gitmeye başlar ve Hicran’la yüzleşmeye karar verir. Sadece bir kere gördüğü nişanlısının peşinden İstanbul’a gidip uzun sürecek büyük bir arayışa başlar.

Demet Akbağ’ın başkanlığını yaptığı Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması jürisi, toplam 945 bin TL tutarındaki ödüllerin sahiplerini belirlerken geçen yıl olduğu gibi Film Yönetmenleri Derneği jürisi Film-Yön En İyi Yönetmen Ödülü’nü, Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) jürisi de SİYAD En İyi Film Ödülü’nün sahibini belirleyecek.