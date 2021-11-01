Ulusal Birlik Partisi kurultayının ardından… Geriye bu manzara kaldı…

Ulusal Birlik Partisi’nin geride kalan 22. Olağan Kurultayı’nın ardından Atatürk Spor Salonu’nun hali üzdü.

Cumartesi ve Pazar günleri yapılan kurultay sonrasında salon ve salonun çevresi adeta çöp yığınına döndü.

Salonun temizlik çalışmaları başlasa da, görüntüler ‘pes’ dedirtti, hemen her kurultay sonrası yaşanan bu manzara, ‘duyarsızlığı’ bir kez daha resmetti.