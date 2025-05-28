Girne Belediyesi’nin, Girne Kalesi’nin arkasında yaptığı çevre düzenlemesi Yüksek İdare Mahkemesi’nin ara emriyle durduruldu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul yapılan çalışmalarda çöken duvarların onarıldığını ve bölgenin halk için daha güvenli hale getirildiğini belirterek, “Seyir terası yapıyoruz diye özür diliyoruz” dedi.

Mahkemenin kararına saygı duyduklarını ancak bunun tek taraflı bir başvuru sonucu alındığını belirten Şenkul, tüm resmi belgelerin gerekli kurumlara iletildiğini ve kararın görüşülmek üzere yarınki toplantının gündeminde olduğunu aktardı.

Şenkul'un en dikkat çeken çıkışı ise şu ifadeler oldu: “Oraya villa ya da otel değil, kamunun menfaati için hizmet götürüyoruz. Kişisel ego ve komplekslerle bu süreç engellenemez.”

Şenkul yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“Ülkemize, kentimize sahip çıkmak istediğimiz için herkesten özür diliyoruz. Otları temizlediğimiz, çöken duvarları onardığımız için özür diliyoruz. Halkımızın güvenle yürüyüş yapması, kaleyi izleyebilmesi için seyir terası yapmak istediğimiz için de ayrıca özür diliyoruz. Yüksek mahkememizin tek taraflı olan bu başvuruya ara emri kararını kendi işleyiş prensipleri sebebiyle vermesini saygı ile karşılıyoruz, gerekli itirazlarımızı hemen yapacağız. Ancak bilinmesini isteriz ki yaklaşık 10 gün önce AYK’da görüşülmesi için bizden talep edilenleri biz Eski Eserler’e EBYS yolu ile gönderdik ve yarın da bu konu AYK da görüşülecekti. Bir kişinin kişisel ego ve kompleksleri, bilmeden hizmet ettiği odaklar bizi belki biraz geciktirebilir ama durduramaz çünkü biz orada kendimize villa ya da hotel yapmıyoruz. Bu önemli noktanın kamunun elinde kalması için Belediyemiz eliyle devletin mühürünü vuruyoruz.”