Ülkemizde yılın ilk opera temsili “Sevil Berberi” büyük beğeniyle izlendi

Murat OBENLER

Ülkemizdeki opera sezonu K.K.T.C. Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Devlet Opera ve Bale Koordinasyon Merkezi (KKTCDOB), K.K.T.C. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ve T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü (TCDOBGM) iş birlikleriyle gerçekleştirilen ortak prodüksiyon Sevil Berberi Operası temsiliyle açıldı. 30 Ocak’ta YDÜ Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi'nde (YDÜ AKKM) yapılan ilk temsile ülkemizdeki sanatseverler büyük ilgi gösterirken Gioachino Rossini’nin ünlü eseri olan Sevil Berberi başarıyla sahneye kondu.



Aşkın, zekânın ve mizahın galip geldiği ünlü opera Lefkoşa’da ilk kez sahnelendi

Opera repertuvarının en sevilen eserlerinden biri olan ve 1816 yılından bu yana dünya sahnelerinde yer alan Gioachino Rossini’nin Sevil Berberi (Il Barbiere di Siviglia) operası, enerjisi hiç düşmeyen müziği ve eğlenceli hikâyesiyle Lefkoşa’da ilk kez sahnelendi. Genç ve zengin Kont Almaviva’nın güzel Rosina’ya âşkıyla başlayan ve kurnaz, hazırcevap ve her işin altından kalkabilen Figaro’nun yardımlarıyla kontun çeşitli kılıklara girerek Rosina’yı dokror Bartolo’nun elinden kurtarmasını sahneye yansıtan opera aşkın, zekânın ve mizahın galip geldiği neşeli bir finalle sonuçlanır.

YARATICI EKİP:

GENEL SORUMLU VE GENEL SANAT YÖNETMENİ: Tuğrul Enver Töre

ORKESTRA ŞEFİ: Murat Cem Orhan

REJİSÖR: Haldun Özörten

DEKOR TASARIM: Tayfun Çebi

KOSTÜM TASARIM: Nursen Ünlü

KOREOGRAF: Kerem Ünal İnanç

ROLLER VE SOLİSTLER:

FİGARO: Hasan Çelik

ROSINA: Sermin Dikmen Töre

KONT ALMAVIVA: Uğur Etiler

DR. BARTOLO: Tuğrul Enver Töre

BASILIO: Engin Suna

BERTA: İzlem Özlüoğlu - Özün Şensoy

FIORELLO / UFFICIALE: Emre Can Cambaz - Emre Özarabacı

NOTARO: Erek Kızılörs

AMBROGIA: Petek İnanç

KORO:

-K.K.T.C. Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve

Çevre Bakanlığı Devlet Opera ve Bale Koordinasyon Merkezi

-T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü

Erek Kızılörs-Emre Özarabacı-Emre Can Cambaz-Engin Yaman-

Hüseyin Ercan Uğur-Taner Ölçen-Yalçın Ünsal

ORKESTRA:

-K.K.T.C. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası

-T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü

DİĞER SANATSAL VE TEKNİK EKİP:

REJİ YARDIMCISI: Burak Ölmez

ÜST YAZI: Mustafa Ozan Türkoğlu

DEKOR UYGULAMA: Bülent Kıvrak - Muharrem Özyeri