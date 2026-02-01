Ülkemizde yılın ilk opera temsili “Sevil Berberi” büyük beğeniyle izlendi
Ülkemizde yılın ilk opera temsili Sevil Berberi” büyük beğeniyle izlendi. Opera, YDÜ Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi'nde “ gerçekleşti.
Murat OBENLER
Ülkemizdeki opera sezonu K.K.T.C. Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Devlet Opera ve Bale Koordinasyon Merkezi (KKTCDOB), K.K.T.C. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ve T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü (TCDOBGM) iş birlikleriyle gerçekleştirilen ortak prodüksiyon Sevil Berberi Operası temsiliyle açıldı. 30 Ocak’ta YDÜ Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi'nde (YDÜ AKKM) yapılan ilk temsile ülkemizdeki sanatseverler büyük ilgi gösterirken Gioachino Rossini’nin ünlü eseri olan Sevil Berberi başarıyla sahneye kondu.
Aşkın, zekânın ve mizahın galip geldiği ünlü opera Lefkoşa’da ilk kez sahnelendi
Opera repertuvarının en sevilen eserlerinden biri olan ve 1816 yılından bu yana dünya sahnelerinde yer alan Gioachino Rossini’nin Sevil Berberi (Il Barbiere di Siviglia) operası, enerjisi hiç düşmeyen müziği ve eğlenceli hikâyesiyle Lefkoşa’da ilk kez sahnelendi. Genç ve zengin Kont Almaviva’nın güzel Rosina’ya âşkıyla başlayan ve kurnaz, hazırcevap ve her işin altından kalkabilen Figaro’nun yardımlarıyla kontun çeşitli kılıklara girerek Rosina’yı dokror Bartolo’nun elinden kurtarmasını sahneye yansıtan opera aşkın, zekânın ve mizahın galip geldiği neşeli bir finalle sonuçlanır.
YARATICI EKİP:
GENEL SORUMLU VE GENEL SANAT YÖNETMENİ: Tuğrul Enver Töre
ORKESTRA ŞEFİ: Murat Cem Orhan
REJİSÖR: Haldun Özörten
DEKOR TASARIM: Tayfun Çebi
KOSTÜM TASARIM: Nursen Ünlü
KOREOGRAF: Kerem Ünal İnanç
ROLLER VE SOLİSTLER:
FİGARO: Hasan Çelik
ROSINA: Sermin Dikmen Töre
KONT ALMAVIVA: Uğur Etiler
DR. BARTOLO: Tuğrul Enver Töre
BASILIO: Engin Suna
BERTA: İzlem Özlüoğlu - Özün Şensoy
FIORELLO / UFFICIALE: Emre Can Cambaz - Emre Özarabacı
NOTARO: Erek Kızılörs
AMBROGIA: Petek İnanç
KORO:
-K.K.T.C. Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve
Çevre Bakanlığı Devlet Opera ve Bale Koordinasyon Merkezi
-T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü
Erek Kızılörs-Emre Özarabacı-Emre Can Cambaz-Engin Yaman-
Hüseyin Ercan Uğur-Taner Ölçen-Yalçın Ünsal
ORKESTRA:
-K.K.T.C. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası
-T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü
DİĞER SANATSAL VE TEKNİK EKİP:
REJİ YARDIMCISI: Burak Ölmez
ÜST YAZI: Mustafa Ozan Türkoğlu
DEKOR UYGULAMA: Bülent Kıvrak - Muharrem Özyeri