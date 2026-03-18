Letimbiotis: Müzakerelerin yeniden başlaması gündeme getirilecek

Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristodulidis, AB Konseyi toplantısına katılmak amacıyla dün gittiği Brüksel’de bugün BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’le görüşecek.

Politis ve diğer gazeteler, Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristodulidis’in bugün BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’le gerçekleştireceği görüşmeye ilişkin yorumsal haberlere ve Kıbrıs Cumhuriyeti Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis’in dünkü açıklamasına da yer verdiler.

Politis gazetesi: “Zor Zamanlarda Görüşme” başlığı altında verdiği haberinde, BM Genel Sekreterin Guterres ile Hristodulidis’in bugünkü görüşmesinin Orta Doğu ve uluslararası toplum için zor zamanlardan geçilirken gerçekleşeceği yorumunu yaptı.

Guterres’in yaklaşık 5 hafta önce Kıbrıslı Türk lider Tufan Erhürman, birkaç gün önce de TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la görüştüğünü hatırlatan gazete, Kıbrıs Cumhuriyeti Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis’in dün gerçekleştirdiği basın toplantısında ise, Hristodulidis’in Guterres’le görüşmesinde müzakerelere hemen başlamaya hazır olduğunu yinelemesinin beklendiğini söylediğini aktardı.

Habere göre Letimbiotis, Hristodulidis-Guterres görüşmesinin kritik bir dönemde gerçekleşecek olmasının Guterres’in müzakerelerin yeniden başlamasına yönelik adanmışlığını gösterdiğini belirtirken mevcut çıkmazın bir seçenek olamayacağını savundu.

Hristodulidis’in görüşmede Genel Sekreter'in çabalarına etkin katkı koymaya hazır olduğunu ve uluslararası bir konferansın, çıkmazın aşılması için katalizör görevi görebileceği görüşünü dile getireceğini ifade eden Letimbiotis, Hristodulidis’in 5 maddelik önerisini de Genel Sekreter'e izah edeceğini vurguladı.

Letimbiotis, söz konusu önerilerin Hristodulidis’in Guterres’e gönderdiği mektupta da yer aldığını belirterek, bugünkü görüşmede, müzakerelerin yeniden başlaması çabalarında atılacak adımların belirlenmesinin beklendiğini de belirtti.

Fileleftheros gazetesi ise konuya ilişkin haberini: “Başkan Hristodulidis BM Genel Sekreteri'ne Hangi Mesajı İletecek – Kıbrıs Sorununda Yapay Gecikme Olmasın” başlıkları altında verdi.

Hristodulidis’in bugünkü görüşmede Guterres’e, Kıbrıs sorununda yapay gecikmelerin olmaması gerektiği ve Kıbrıs'ın güneyindeki genel seçimlerin veya AB Konseyi dönem başkanlığının çözüm çabalarına engel teşkil etmediği mesajını vereceğini belirten gazete, Hristodulidis’in ayrıca uluslararası konferans konusunda da ısrarcı olacağını ifade etti.

Ulusal Konsey pazartesi toplanacak

Gazete haberinin devamında, Rum sözcü Letimbiotis’in dünkü basın toplantısında, Ulusal Konsey’in pazartesi toplanacağını duyurduğunu yazdı.

Letimbiotis açıklamasında, Hristodulidis’in gerek Brüksel temasları gerekse Guterres’le görüşmesi konusunda bilgi aktarmak amacıyla pazartesi günü Rum Ulusal Konseyi’ni toplayacağını duyurdu.

Diğer gazeteler ise konuya ilişkin haberlerini şu başlıklarla yansıttılar:

Haravgi: “Nikos Hristodulidis Pazartesi Ulusal Konseyi Topluyor”.

Alithia: “Müzakereler İçin Hazır Uzlaşılar İçin Hazır”.