DAÜ’de “Kültür ve Sanat Haftası” düzenlendi

Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde (DAÜ), Gazimağusa Belediyesi’nin katkılarıyla “Kültür ve Sanat Haftası” düzenlendi.

DAÜ’den verilen bilgiye göre, iki kurumun iş birliğinde gerçekleştirilen etkinliklerde, sergiler, söyleşiler, şiir dinletileri, konserler ve atölye çalışmaları yapıldı.

Açıklamada, Kültür ve Sanat Haftası’nın, üniversitenin, “kültür ve sanatı yalnızca akademik üretimin bir alanı olarak değil, kampüs yaşamını zenginleştiren ve toplumu bir araya getiren temel bir değer olarak gördüğünün güçlü bir göstergesi” olduğu belirtildi.

Üniversitenin, sanatın düşünceyi besleyen, farklı kültürleri buluşturan ve yaratıcı ifade alanları açan yönünü destekleyen etkinliklerle kültür ve sanat hayatına katkı sunmayı sürdürmeyi hedeflediği belirtilen açıklamada, bu yaklaşım doğrultusunda DAÜ’nün, sanatın kampüs yaşamındaki yerini güçlendiren programlar ve iş birlikleri ile öğrencileri, akademisyenleri ve toplumu sanatın dönüştürücü gücü etrafında buluşturmaya devam edeceği vurgulandı.