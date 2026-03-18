Serap KARAMAN

Çatalköy-Esentepe Belediyesi ile Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları iş birliğinde düzenlenecek Beşparmaklar Tiyatro Festivali için basın toplantısı gerçekleştirildi. 27 Mart - 21 Nisan tarihleri arasında yapılacak festivalde toplam 11 oyun sahnelenecek.

Basın toplantısında konuşan Çatalköy-Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok, festival süresince sanatseverlere keyifli bir zaman sunmayı hedeflediklerini belirterek

“Tiyatro yalnızca sahnede sergilenen bir performans değil, aynı zamanda kültürümüzü yaşatmak için bir sanat dalı.” dedi.

Festival kapsamında 2’si çocuk, 9’u yetişkin olmak üzere toplam 11 oyunun sahneleneceğini aktaran Kırok, “Çok özel bir tiyatro festivali gerçekleştiriyoruz bundan dolayı da ayrıca gururluyum” ifadelerini kullandı.

Festivalin açılışının 27 Mart Cuma günü yapılacağını belirten Kırok, Esentepe’deki eski tiyatro salonunun tamamen yenilenerek kültür merkezi haline getirildiğini söyledi. Kırok, “O akşam Esentepe’deki eski tiyatro salonumuzu, kültür merkezimizi bu yıl tamamen yenilenmiş, sıfırdan, tüm sanatçıların keyifle performans sergileyeceği bir alan yarattık. Bundan sonra bölgemizin tüm sanatsal etkinliklerinde hizmet verecek, hepimize keyif veren bir salon olduğunu düşünüyorum” dedi.

Kırok, emeği geçen belediye meclis üyeleri ve personele teşekkür ederek, oyunların 21 Nisan’a kadar devam edeceğini ve ülkedeki sanatseverlerin festivale gereken ilgiyi göstereceğine inandığını belirtti. “Biz belediye olarak sanatın ve sanatçının yanında olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Ced: “Bu festival farklı bir buluşma, hepimize gurur veriyor”

Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları Müdürü Nazım Ced de Beşparmaklar Tiyatro Festivali’nin yalnızca bir sanat etkinliği olmadığını, belediyeler, devlet tiyatrosu, özel tiyatrolar, dernekler ve amatör ekiplerin bir araya geldiği özel bir buluşma olduğunu söyledi.

Ced, “Bu festival farklı bir festivaldir. Bu açıdan farklı bir organizasyondur. Bu da bizim açımızdan gurur verici bir olaydır” dedi. Festivalin iş birlikleriyle büyüdüğünü vurgulayan Ced, seyircilere bu yıl da çok güzel oyunlar sunacaklarına inandıklarını ifade etti.

Devlet Tiyatrosu’nun sahne eksikliğine de değinen Ced, göreve başladığında bir sahneleri olmadığını belirterek, “Şu anda Devlet Tiyatrosu’nun inşaatı son hız devam etmektedir. Temmuz ayında inşallah Kıbrıs Türk Devlet Tiyatrosu da sahnesine kavuşacaktır” dedi.

Ced, Çatalköy-Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok’a desteklerinden dolayı teşekkür ederek, organizasyonun büyük yükünü belediyenin üstlendiğini vurguladı. Devlet Tiyatrosu’nun maddi imkanlarının kısıtlı olduğunu da dile getiren Ced, basına da Devlet Tiyatlaroları’na ilgi gösterilmesi çağrısında bulundu.