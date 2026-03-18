Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Devrim Barçın, Haber Kıbrıs ekranlarında Muazzez Gazihan’ın sunduğu Haber ve Ötesi programına konuk oldu.

CTP Milletvekili Barçın, Meclis TV ve bazı haber sitelerinin sosyal medya hesaplarında yorum yapan “trol” hesaplara, Maliye Bakanlığı tarafından “hane halkı yardımı” adı altında kişi başı 50 bin TL ödeme yapıldığı yönündeki iddiasını yineledi.

Kamu kaynaklarının “troller” üzerinden dağıtıldığına dair elinde belgeler olduğuna dikkat çeken Barçın, “50 bin TL’lik çekler ihtiyaç sahiplerine değil, hükümeti destekleyen kişilere verildi” ifadelerini kullandı.

Başbakan Ünal Üstel’in dün akşam Mustafa Alkan’ın hazırlayıp sunduğu Er Meydanı programında konuya ilişkin “kanıtlanırsa istifa ederim” sözlerine yanıt veren Barçın, belgeleri Meclis’e sunacağını kaydetti.

Barçın, “İstifa ettin ettin, etmedin belgeleri Pazartesi Meclis’te açıklayacağız” dedi. Çek numaralarının 44 ile başladığını belirten Barçın, belgeleri kamuoyuyla paylaşmaya hazır olduklarını vurguladı.