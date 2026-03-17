Noyanlar’dan Gazimağusa Özel Eğitim Merkezi’nden anlamlı ziyaret

Noyanlar Şirketler Grubu, sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında eğitim alanına yönelik desteklerini sürdürüyor. Bu çerçevede Gazimağusa Özel Eğitim Merkezi yetkilileri ve öğrencileri, şirkete bir ziyaret gerçekleştirdi.

Merkezin sorumlusu Emirali Evcimen, beraberindeki eğitmenler, tiyatro eğitmeni Atakan Bayraktaroğlu ve öğrencilerle birlikte, şirketin Satış ve Pazarlama Direktörü Zarif Noyan ile bir araya geldi.

Ziyarette konuşan Zarif Noyan, çocukların mutluluğunun kendileri için önemli olduğunu belirterek, gençlere yönelik destek çalışmalarının devam edeceğini ifade etti.

Emirali Evcimen ise yaptığı açıklamada, Noyanlar Şirketler Grubu’nun merkeze sağladığı katkıların uzun süredir devam ettiğini ve bu desteklerin öğrencilerin gelişimine olumlu etkiler sağladığını kaydetti.

Öte yandan, 53 yıldır faaliyet gösteren Noyanlar Şirketler Grubu’nun, inşaat ve yatırım alanındaki çalışmalarının yanı sıra çeşitli sosyal sorumluluk projelerine de destek verdiği belirtildi.