YKP Genel Sekreteri yeniden Murat Kanatlı oldu

YKP’den verilen bilgiye göre, 16. kurultay sonrası YKP Parti Meclisi ilk toplantısını Salı günü gerçekleştirerek, Parti Sekretaryası ve Parti Denetleme Kurulu üyelerini belirledi.

Toplantıda yapılan görev dağılımına göre, Murat Kanatlı Genel Sekreterliğe, Halil Karapaşaoğlu Örgütlenme Sekreterliğine, Gülay Kaşer Sosyal İlişkiler Sekreterliğine, İsmet Özgüren Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Sekreterliğine ve Kemal Güçveren de Mali Sekreterliğe getirildi.

Parti Denetleme Kurulu üyeleri ise Halil Paşa ve Emir Taşçıoğlu oldu.